Cascavel tem ônibus atacado com pedras após duelo contra o Maringá

Em partida válida pelo Campeonato Paranaense, o Maringá acabou levando a melhor diante do Cascavel, no Willie Davids, na noite deste sábado, derrotando o Aurinegro por 1 a 0.​Entretanto, após o término do duelo, o ônibus da Serpente acabou sendo atacado por pedras ao deixar o estádio. De acordo com o clube, em postagens através de sua rede social, lamentou o fato 'repudiando veementemente esses atos cruéis e injustificados'.

Além disso, informou que fez um boletim de ocorrência, além de ter fotografado e documentado para representar na Federação Paranaense de Futebol, e também na Polícia Civil. Explicando sobre o ato, destacaram que as pedras atiradas atingiram o vidro traseiro do veículo, mas que ninguém do elenco e da comissão técnica ficaram feridos.

Ao concluir, a equipe ainda relembrou atos contra o time do Bahia, na última quinta-feira, e do Grêmio, também neste sábado, reiterando que não irão aceitar que a violência tome conta do esporte. Além disso, diz esperar que autoridades policiais e os responsáveis pelo futebol, tomem as devidas providências para que episódios como este não se repitam mais.