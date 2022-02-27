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futebol

Cascavel tem ônibus atacado com pedras após duelo contra o Maringá

Clube, através de sua rede social, relatou sobre o fato que ocorreu na noite deste sábado...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 23:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 23:56
Em partida válida pelo Campeonato Paranaense, o Maringá acabou levando a melhor diante do Cascavel, no Willie Davids, na noite deste sábado, derrotando o Aurinegro por 1 a 0.​Entretanto, após o término do duelo, o ônibus da Serpente acabou sendo atacado por pedras ao deixar o estádio. De acordo com o clube, em postagens através de sua rede social, lamentou o fato 'repudiando veementemente esses atos cruéis e injustificados'.
Além disso, informou que fez um boletim de ocorrência, além de ter fotografado e documentado para representar na Federação Paranaense de Futebol, e também na Polícia Civil. Explicando sobre o ato, destacaram que as pedras atiradas atingiram o vidro traseiro do veículo, mas que ninguém do elenco e da comissão técnica ficaram feridos.
Ao concluir, a equipe ainda relembrou atos contra o time do Bahia, na última quinta-feira, e do Grêmio, também neste sábado, reiterando que não irão aceitar que a violência tome conta do esporte. Além disso, diz esperar que autoridades policiais e os responsáveis pelo futebol, tomem as devidas providências para que episódios como este não se repitam mais.
Crédito: (Foto:Divulgação/TwitterFCCascavel

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