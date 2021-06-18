Cascavel apresenta o goleiro Luis Augusto para sequência da temporada 2021

Crédito: O goleiro irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro (Divulgação/ Cascavel

Reforçando o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, o Futebol Clube Cascavel anunciou a contratação do goleiro Luis Augusto. O atleta chega em definitivo com contrato até o fim deste ano e vai disputar posição durante a competição nacional.

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Aos 27 anos de idade e com 1,91 de altura, Luis estava no futebol de São Paulo, onde defendeu o time do São Caetano durante o Campeonato Paulista deste ano. Ele falou sobre a chegada ao novo clube.

- Fui bem recebido, grupo muito bom de trabalho, me surpreendi muito com a estrutura do clube, conhecendo de perto é o que todo jogador deseja. Minha expectativa é fazer um bom ano e conseguir nosso objetivo principal que é o acesso da Série C do Brasileiro. - disse o atleta.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃOSobre a disputa por uma vaga no time, que atualmente conta com o goleiro Ricardo, o novo reforço do Cascavel disse que será sadia e de muito trabalho.

- Ricardo já tem um tempo de casa, jogador experiente que tem feito um ótimo trabalho. Será uma competição sadia, de respeito e de muita dedicação no dia a dia, isso só vai elevar o nível de qualidade meu e dele e de todo o grupo. - afirmou Luis Augusto.

A frente do comando do Cascavel em campo, o técnico Tcheco comentou sobre a chegada do arqueiro que já treina com o resto do grupo.

- Luis é um jogador que o departamento de análise de desempenho junto com o nosso preparador de goleiros Gilberto já acompanhava. Ele vem para sustentar essa questão de opções de elenco, goleiro de nível que se exige hoje no futebol. - falou o treinador.

O diretor de futebol do FC Cascavel, Rudinei Guimarães, destacou a chegada do arqueiro e falou sobre algumas características do atleta.