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futebol

Cascavel anuncia contratação do goleiro Luis Augusto para 2021

Goleiro atuou no Paulistão pelo São Caetano e chega para reforçar a equipe na Série D...

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 15:33
Crédito: Divulgação/Cascavel
Reforçando o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D 2021, o Futebol Clube Cascavel anunciou na tarde desta quinta-feira (17), a contratação do goleiro Luis Augusto. O atleta chega em definitivo com contrato até o fim de 2021 e vai disputar posição durante a competição nacional.- Fui bem recebido, grupo muito bom de trabalho, me surpreendi muito com a estrutura do clube, conhecendo de perto é o que todo jogador deseja. Minha expectativa é fazer um bom ano e conseguir nosso objetivo principal que é o acesso da Série C do Brasileiro - comentou o novo goleiro do Cascavel.
A frente do comando do Cascavel em campo, o técnico Tcheco comentou sobre a chegada do arqueiro que já treina com o resto do grupo.
- Luis é um jogador que o departamento de análise de desempenho junto com o nosso preparador de goleiros Gilberto já acompanhava. Ele vem para sustentar essa questão de opções de elenco, goleiro de nível que se exige hoje no futebol - disse o ex-meia de Grêmio e Coritiba.O diretor de futebol do FC Cascavel, Rudinei Guimarães, destacou a chegada do goleiro e falou sobre algumas características do atleta.
- É um goleiro que já jogou em times tradicionais do futebol paulista como Portuguesa Santista, Santo André e São Caetano e disputou campeonatos fortes. Tem experiência internacional pois atuou 7 anos no futebol do Qatar. Tem como caraterística uma boa saída de bola com os pés, é alto e rápido.

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