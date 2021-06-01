Cascardo deixa o Botafogo após 50 minutos jogados em oito meses; Luiz Otávio também sai

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O elenco do Botafogo teve duas baixas. Gustavo Cascardo e Luiz Otávio não são mais jogadores do Alvinegro a partir desta terça-feira. O contrato da dupla acabou no dia 31 de maio e o clube resolveu não estender os respectivos vínculos, liberando-os.

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Cascardo teve uma passagem praticamente fantasma pelo Botafogo. Anunciado como reforço no dia 25 de setembro do ano passado, o lateral-direito entrou em campo apenas na derrota por 2 a 1 diante do Santos, no dia 17 de janeiro. Na Vila Belmiro, entrou após o intervalo e atuou por 50 minutos - os únicos que fez com a camisa do Alvinegro.

Ao todo, foi relacionado para nove partidas, mas saiu do banco apenas contra o Peixe. O lateral-direito demorou um mês para ser envolvido em um jogo por ter chegado com uma fadiga muscular. No começo da atual temporada, foi avisado que não seria aproveitado pelo treinador Marcelo Chamusca.

Luiz Otávio, por sua vez, esteve no Botafogo desde o começo do ano passado. Apresentado durante a pré-temporada, o meio-campista nunca conseguiu uma sequência de atuações positivas como titular. Na campanha do rebaixamento à Série B, foi reserva na maior parte do tempo.