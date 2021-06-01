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Cascardo deixa o Botafogo após 50 minutos jogados em oito meses; Luiz Otávio também sai

Contratado em setembro de 2020, lateral-direito atuou no segundo tempo de uma partida contra o Santos no último Brasileirão; dupla não teve o vínculo renovado...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 08:30

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 08:30

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O elenco do Botafogo teve duas baixas. Gustavo Cascardo e Luiz Otávio não são mais jogadores do Alvinegro a partir desta terça-feira. O contrato da dupla acabou no dia 31 de maio e o clube resolveu não estender os respectivos vínculos, liberando-os.
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Cascardo teve uma passagem praticamente fantasma pelo Botafogo. Anunciado como reforço no dia 25 de setembro do ano passado, o lateral-direito entrou em campo apenas na derrota por 2 a 1 diante do Santos, no dia 17 de janeiro. Na Vila Belmiro, entrou após o intervalo e atuou por 50 minutos - os únicos que fez com a camisa do Alvinegro.
Ao todo, foi relacionado para nove partidas, mas saiu do banco apenas contra o Peixe. O lateral-direito demorou um mês para ser envolvido em um jogo por ter chegado com uma fadiga muscular. No começo da atual temporada, foi avisado que não seria aproveitado pelo treinador Marcelo Chamusca.
Luiz Otávio, por sua vez, esteve no Botafogo desde o começo do ano passado. Apresentado durante a pré-temporada, o meio-campista nunca conseguiu uma sequência de atuações positivas como titular. Na campanha do rebaixamento à Série B, foi reserva na maior parte do tempo.
O primeiro contrato do atleta com o Alvinegro acabou após o Brasileirão, mas a diretoria renovou até o fim de maio, dando uma chance para ele se mostrar no Campeonato Carioca. A continuidade, contudo, não será conquistada: Luiz Otávio será devolvido à Tombense, equipe que detém os direitos econômicos. Pelo Glorioso, fez 31 partidas.

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