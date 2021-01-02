Casares toma posse e detalha primeiros passos no São Paulo

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O novo presidente do São Paulo, Julio Casares. tomou posse na noite desta sexta-feira (01), no Salão Nobre do Morumbi. Na cerimônia, o mandatário detalhou quais serão suas prioridades no cargo máximo do Tricolor.

Dívidas, críticas e nenhum título: “Era Leco” termina no São Paulo

- O foco será a autonomia da área social, liberando a diretoria para futebol, financeiro e marketing. Em relação à nossa atenção, 80% tem que estar no futebol, área financeira e marketing - afirmou Casares.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROA questão financeira é um dos principais desafio do presidente ao longo dos três anos de seu mandato. A dívida do São Paulo gira em torno de R$ 600 mi. A expectativa do clube é receber R$ 176 milhões em vendas de jogadores, valor maior que desta temporada, que foi de R$ 137 milhões. Além disso, o documento cita R$ 37 milhões em investimentos, que seriam formações de atletas na base e aquisição de jogadores.

A previsão é de que o São Paulo termine a próxima temporada com R$ 460 milhões, menos do que os R$ 541 milhões orçados para 2020. O orçamento para o ano que vem estima um superávit de R$ 12,5 milhões e a possibilidade de o São Paulo reduzir seu endividamento em R$ 91 milhões.