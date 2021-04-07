Casares sobre renovação de Nestor no São Paulo: 'Acreditamos que fique'

Uma das movimentações do São Paulo no mercado da bola é a renovação de contrato do volante Rodrigo Nestor, de 20 anos, formado nas categorias de base do clube. Com a vínculo se encerrando em novembro, ele já poderá assinar um pré-contrato com outra equipe em maio.
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No entanto, apesar do curto prazo e de já ter propostas recusadas pelo empresário do atleta, o presidente do Tricolor, Julio Casares, tem confianças na renovação do prata da casa, que vem recebendo chances com Crespo.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Acreditamos que o Nestor vai ficar. Embora não tenha se firmado no time titular, está tendo oportunidades, o momento da carreira dele é muito importante. Estamos conversando com ele para que ele tenha foco no São Paulo, ganhe posição e cresça profissionalmente. Tenho muita convicção de que vamos renovar com Rodrigo Nestor - disse o mandatário, em entrevista ao Canal do Arnaldo e Tironi. Casares usou o exemplo do também volante Luan, que renovou contrato recentemente até 2023 e era alvo de sondagens no mercado.
- Nós estamos tomando muito mais cuidado na base, não deixar esse garoto chegar ao profissional sem respaldo jurídico por parte do São Paulo. Acreditamos na renovação do Nestor, o São Paulo tem seus limites orçamentários, tem sua política, mas o Luan acabou de assinar sua renovação - finalizou Casares.