Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Casares sobre renovação de Nestor no São Paulo: 'Acreditamos que fique'

Presidente do Tricolor comentou sobre a novela envolvendo a extensão do contrato do volante formado em Cotia, que termina em novembro deste ano...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 10:00
Crédito: Rodrigo Nestor segue negociando sua renovação com o São Paulo (Miguel Schincariol/saopaulofc.net
Uma das movimentações do São Paulo no mercado da bola é a renovação de contrato do volante Rodrigo Nestor, de 20 anos, formado nas categorias de base do clube. Com a vínculo se encerrando em novembro, ele já poderá assinar um pré-contrato com outra equipe em maio.
Tchê Tchê na lista: veja os jogadores mais caros da história do São Paulo
No entanto, apesar do curto prazo e de já ter propostas recusadas pelo empresário do atleta, o presidente do Tricolor, Julio Casares, tem confianças na renovação do prata da casa, que vem recebendo chances com Crespo.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 - Acreditamos que o Nestor vai ficar. Embora não tenha se firmado no time titular, está tendo oportunidades, o momento da carreira dele é muito importante. Estamos conversando com ele para que ele tenha foco no São Paulo, ganhe posição e cresça profissionalmente. Tenho muita convicção de que vamos renovar com Rodrigo Nestor - disse o mandatário, em entrevista ao Canal do Arnaldo e Tironi. Casares usou o exemplo do também volante Luan, que renovou contrato recentemente até 2023 e era alvo de sondagens no mercado.
- Nós estamos tomando muito mais cuidado na base, não deixar esse garoto chegar ao profissional sem respaldo jurídico por parte do São Paulo. Acreditamos na renovação do Nestor, o São Paulo tem seus limites orçamentários, tem sua política, mas o Luan acabou de assinar sua renovação - finalizou Casares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados