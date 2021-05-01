Casares, sobre naming rights do Morumbi: 'Quem sabe em 2022'

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Agora, eu não tenho uma perspectiva muito grande nesse primeiro ano em razão da economia e da pandemia. Não é só o valor da exposição, é da ativação, são as redes sociais, é a cumplicidade no projeto pelos resultados… Portanto é um São Paulo diferente, que passa também por uma ativação do estádio. A valorização do Templo Sagrado, que é o Morumbi, faz parte de um processo também mercadológico, para, quem sabe, em 2022 ou 2023 a gente possa comemorar um naming rights que seja positivo - explicou Casares. Mesmo sem os naming rights, o São Paulo se movimenta para modernizar o Morumbi. Uma das novidades é o camarote dos ídolos, que segundo Casares, já tem patrocinador e servirá como um novo espaço para os torcedores.