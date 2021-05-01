Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Casares, sobre naming rights do Morumbi: 'Quem sabe em 2022'

Presidente do São Paulo comentou sobre uma possível venda do nome do estádio do Tricolor. No entanto, ele vê possibilidade distante por conta da crise econômica...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 10:00
Crédito: Twitter/São Paulo FC
Na última sexta-feira (30), o presidente do São Paulo, Julio Casares, deu entrevista coletiva para falar dos 100 dias de gestão no Tricolor. Entre os assuntos abordados, esteve a venda dos naming rights do Estádio do Morumbi, um dos desejos do mandatário.
Cotia em alta: veja até quando vão os contratos dos jovens revelados no São Paulo
No entanto, a possibilidade ainda parece estar distante, muito por conta da crise econômica devido a pandemia de Covid-19. Casares deu u a estimativa de dois a três anos para ter uma possível negociação.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - Agora, eu não tenho uma perspectiva muito grande nesse primeiro ano em razão da economia e da pandemia. Não é só o valor da exposição, é da ativação, são as redes sociais, é a cumplicidade no projeto pelos resultados… Portanto é um São Paulo diferente, que passa também por uma ativação do estádio. A valorização do Templo Sagrado, que é o Morumbi, faz parte de um processo também mercadológico, para, quem sabe, em 2022 ou 2023 a gente possa comemorar um naming rights que seja positivo - explicou Casares. Mesmo sem os naming rights, o São Paulo se movimenta para modernizar o Morumbi. Uma das novidades é o camarote dos ídolos, que segundo Casares, já tem patrocinador e servirá como um novo espaço para os torcedores.
- O camarote dos ídolos, que para nós é muito importante, que vai ter mil lugares, já tem um patrocinador e já está em obras. Assim que a bilheteria for permitida, o camarote dos ídolos será inaugurado. É uma mentalidade nova - finalizou o mandatário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados