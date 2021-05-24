Casares, sobre fala de Abel Ferreira: 'Mais importante que saber ganhar é saber perder'

Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC

O presidente do São Paulo, Julio Casares, comentou nesta segunda-feira (24) a declaração do técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. O português afirmou que o Tricolor não jogou melhor que o Alviverde no Morumbi, na derrota por 2 a 0 na final do Campeonato Paulista.

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Casares afirmou que 'é importante saber perder', e fez questão de elogiar a postura do presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, que o cumprimentou depois da decisão do estadual.

Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados - Eu acompanhei por cima... O Maurício Galiotte me deu um abraço, reconheceu nossa vitória. Eu saúdo ele, isso pra mim vale mais. Não entro na polêmica, achei estranho o que foi dito, deve ser coisa de quem perdeu o título, mas fica o gesto do Galiotte. Quem acompanhou, sabe que fomos superiores. o Abel é um grande técnico, já venceu, e falou de cabeça quente. Mais importante que saber ganhar é saber perder - afirmou Casares em entrevista à 'ESPN Brasil'. Entenda a polêmicaNo último domingo, após a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira disse que não considerou o Tricolor melhor na partida e comentou sobre a 'sorte' no lance do primeiro gol, marcado pelo volante Luan.