Casares se 'antecipa' ao anúncio oficial e dá boas-vindas a Miranda: 'Estamos juntos de novo'

Crédito: Pedro Martins / MoWA Press

O São Paulo deve anunciar o zagueiro Miranda neste fim de semana, mas o presidente do clube, Julio Casares já antecipou a chegada do defensor, que deve assinar por um ano e oito meses.

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Antes mesmo do clássico contra o Santos, vencido pelo Tricolor por 4 a 0, Casares já afirmou ao 'SporTV' que a contratação do defensor já estava acertada. Logo depois, em post nas redes sociais, o mandatário são-paulino postou uma foto dele com o zagueiro e deu as boas-vindas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Seja bem-vindo Miranda. Estamos juntos de novo! - escreveu. Vale ressaltar que Miranda foi tricampeão brasileiro no São Paulo entre 2006 e 2008, quando Casares era diretor de marketing do Tricolor. Com a chegada do ídolo são-paulino, o técnico Hernán Crespo ganha mais uma opção para montar a defesa com três defensores. Atualmente, Léo, Arboleda e Bruno Alves são os titulares da zaga do São Paulo. Diego Costa é outro zagueiro do elenco.

Vale ressaltar que a posição era uma das prioridades do São Paulo na janela de transferências. O clube tentou o zagueiro Kanu, do Botafogo, mas as conversas não evoluíram.