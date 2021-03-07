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Casares se 'antecipa' ao anúncio oficial e dá boas-vindas a Miranda: 'Estamos juntos de novo'

Presidente do São Paulo postou foto junto com o jogador nas redes sociais e comemorou a sua chegada ao clube. Anúncio oficial do zagueiro deve acontecer nos próximos dias...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 22:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 22:38
Crédito: Pedro Martins / MoWA Press
O São Paulo deve anunciar o zagueiro Miranda neste fim de semana, mas o presidente do clube, Julio Casares já antecipou a chegada do defensor, que deve assinar por um ano e oito meses.
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Antes mesmo do clássico contra o Santos, vencido pelo Tricolor por 4 a 0, Casares já afirmou ao 'SporTV' que a contratação do defensor já estava acertada. Logo depois, em post nas redes sociais, o mandatário são-paulino postou uma foto dele com o zagueiro e deu as boas-vindas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Seja bem-vindo Miranda. Estamos juntos de novo! - escreveu. Vale ressaltar que Miranda foi tricampeão brasileiro no São Paulo entre 2006 e 2008, quando Casares era diretor de marketing do Tricolor. Com a chegada do ídolo são-paulino, o técnico Hernán Crespo ganha mais uma opção para montar a defesa com três defensores. Atualmente, Léo, Arboleda e Bruno Alves são os titulares da zaga do São Paulo. Diego Costa é outro zagueiro do elenco.
Vale ressaltar que a posição era uma das prioridades do São Paulo na janela de transferências. O clube tentou o zagueiro Kanu, do Botafogo, mas as conversas não evoluíram.
Miranda atuou no São Paulo de 2006 a 2011, disputando 260 jogos e marcando dez gols. Conquistou o tricampeonato do Brasileirão, em 2006, 2007 e 2008. Após sua passagem no Tricolor, o zagueiro jogou no Atlético de Madrid-ESP, Internazionale (ITA) e Jiangsu Suning (CHN). Pela Seleção Brasileira, fez 58 jogos, conquistando a Copa das Confederações de 2009 e a Copa América de 2019.

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