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futebol

Casares revela valor de déficit do São Paulo e explica permanência de jovens

Em entrevista ao 'GE', presidente do Tricolor falou sobre as finanças do clube...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 14:28

Publicado em 17 de Março de 2022 às 14:28

O presidente do São Paulo, Julio Casares, detalhou as finanças do clube e revelou que deve apresentar um déficit de R$ 106,4 milhões no balanço de 2021. Esse déficit, segundo o mandatário, é muito por conta da decisão de não vender jovens da base, como os meias Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. - Em dezembro, tínhamos propostas para dois atletas que somariam 17 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões, na cotação atual). Esse déficit não apareceria. Apresentaríamos um superávit um pouco pequeno. Mas são dois atletas promissores, que vão ter valorização maior. Se vendo por esse valor, vou balizar as demais revelações para a próxima janela por um valor menor. Acreditamos na valorização do atleta. Estamos fazendo esse sacrifício para na próxima janela ter a necessidade da venda - disse Casares, em entrevista ao 'GE.'
Além disso, Casares admitiu que o déficit já era esperado, muito por conta da grave crise financeira que o São Paulo atravessa. Ele apontou caminhos para o clube poder chegar ao superávit. - Já estava no planejamento, com todas as dificuldades do cenário econômico, de transação de atletas, um resultado ainda deficitário. Mas preferimos manter um time, um legado esportivo, com maior valorização dos nossos ativos, dos jovens. É um déficit inferior ao déficit anterior. Mas não queremos déficit: queremos superávit. Para chegar ao superávit, precisamos valorizar nossos ativos. Não posso vender o jogador por qualquer moeda - finalizou.
Rodrigo Nestor teve interesse do Dínamo de Kiev-UCR, enquanto Gabriel Sara foi alvo do Dallas, clube da MLS, liga dos Estados Unidos.
Crédito: CasaresfalousobreomomentofinanceirodoSãoPaulo(Foto:Reprodução/Instagram

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