Casares revela valor de déficit do São Paulo e explica permanência de jovens

O presidente do São Paulo, Julio Casares, detalhou as finanças do clube e revelou que deve apresentar um déficit de R$ 106,4 milhões no balanço de 2021. Esse déficit, segundo o mandatário, é muito por conta da decisão de não vender jovens da base, como os meias Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. - Em dezembro, tínhamos propostas para dois atletas que somariam 17 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões, na cotação atual). Esse déficit não apareceria. Apresentaríamos um superávit um pouco pequeno. Mas são dois atletas promissores, que vão ter valorização maior. Se vendo por esse valor, vou balizar as demais revelações para a próxima janela por um valor menor. Acreditamos na valorização do atleta. Estamos fazendo esse sacrifício para na próxima janela ter a necessidade da venda - disse Casares, em entrevista ao 'GE.'