Casares reforça confiança em Daniel Alves e fala sobre sua renovação

- Claro que existe, hoje, um descompasso. Não fomos nós que contratamos o Daniel. Se você falar se vale, se não vale, o salário, nós temos que fazer uma análise mais ampla da economia do Brasil, do futebol no Brasil, da situação pré-pandemia, pós-pandemia, que ainda vai perdurar - comentou o presidente sobre a questão financeira. Quanto à renovação, Julio Casares se mostrou confiante. Segundo ele, estabelecer essa conversa com o atleta com transparência é fundamental. - Todos os aspectos financeiros de equilíbrio desta relação serão colocados com o diálogo. Nós sabemos que temos pendências, até porque elas são e eu faço questão de colocá-las de forma transparente, e nós vamos sentar, de forma inteligente, o Daniel é muito inteligente, o São Paulo tem essa credibilidade de conversar olhando no olho do atleta e dizer: "Você faz parte do nosso elenco, do nosso futuro e nossas futuras glórias, e nós podemos avançar, dentro do compromisso, até essa página, até a outra página e assim por diante". Eu não tenho dúvida que o Daniel trará, ao São Paulo, muitas alegrias ainda - completou Casares.