Casares reforça confiança em Daniel Alves e fala sobre sua renovação

Desde que chegou ao São Paulo, Daniel Alves causa muita discussão, seja por sua posição dentro de campo, por seu salário e por seu desempenho. Com as críticas constantes da torcida, a continuidade do atleta no elenco são-paulino passou a ser questionada. O presidente Julio Casares, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, nesta segunda-feira (22), falou sobre o camisa 10.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021
Ao ser questionado sobre a situação do meia, Casares reforçou sua confiança em Daniel Alves e em sua qualidade, mostrando otimismo em relação à passagem do atleta pelo São Paulo.
- Eu tenho visto o Daniel se entregar no treino, fazer bons treinamentos, assim, entendendo a concepção da comissão técnica, hoje, (Daniel) é um grande líder do São Paulo. Eu acredito muito na continuidade, na liderança, no trabalho de um jogador que ganhou tudo no mundo, e vai ganhar no São Paulo. Nós acreditamos nisso - comentou.
Julio Casares, porém, reconheceu as dificuldades envolvendo o salário, mas fez questão de salientar que a situação atual pode mudar a maneira que se observa as finanças.
- Claro que existe, hoje, um descompasso. Não fomos nós que contratamos o Daniel. Se você falar se vale, se não vale, o salário, nós temos que fazer uma análise mais ampla da economia do Brasil, do futebol no Brasil, da situação pré-pandemia, pós-pandemia, que ainda vai perdurar - comentou o presidente sobre a questão financeira. Quanto à renovação, Julio Casares se mostrou confiante. Segundo ele, estabelecer essa conversa com o atleta com transparência é fundamental. - Todos os aspectos financeiros de equilíbrio desta relação serão colocados com o diálogo. Nós sabemos que temos pendências, até porque elas são e eu faço questão de colocá-las de forma transparente, e nós vamos sentar, de forma inteligente, o Daniel é muito inteligente, o São Paulo tem essa credibilidade de conversar olhando no olho do atleta e dizer: "Você faz parte do nosso elenco, do nosso futuro e nossas futuras glórias, e nós podemos avançar, dentro do compromisso, até essa página, até a outra página e assim por diante". Eu não tenho dúvida que o Daniel trará, ao São Paulo, muitas alegrias ainda - completou Casares.
O camisa 10 voltou aos treinamentos na última terça-feira (23), junto com a maior parte do elenco que recebeu descanso nos dias 20, 21 e 22. Daniel Alves é titular do elenco de Hernán Crespo, sendo fundamental dentro do clube.