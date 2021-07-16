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futebol

Casares presta homenagem a Hernanes, que está de saída do São Paulo

Presidente do Tricolor postou homenagem ao volante em suas redes sociais. Fora dos planos de Crespo e com salário alto, Hernanes deve rescindir o contrato nos próximos dias...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 10:00
Crédito: Reprodução/Instagram
O presidente do São Paulo, Julio Casares, postou uma homenagem nas suas redes sociais ao volante Hernanes, que está de saída do São Paulo. O presidente do Tricolor postou uma foto com a taça do Campeonato Paulista nos braços ao lado do volante e ídolo da torcida.
São Paulo comemorou 16 anos do tri da Libertadores: veja onde estão os principais jogadores daquela conquista
Casares fez questão de elogiar o jogador, tanto em campo quanto nas questões fora dele e ressaltou que a rescisão de contrato vem sendo feita de forma amigável entre as partes.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! - SP 23.05.2021! #tbt de um dia muito especial. São Paulo F.C. Campeão Paulista depois de 16 anos e ao lado de um grande ser humano, indiscutível talento da história do Tricolor: Hernanes, Profeta! Uma honra ter acompanhado sua linda trajetória desde a base até o profissional. Sempre estivemos #juntospelosaopaulo - escreveu Casares. Bicampeão brasileiro pelo Tricolor - 2007 e 2008 -, o Profeta - como é chamado carinhosamente pelo torcedor - é também um dos maiores artilheiros da equipe neste século. Mesmo atuando muitas vezes como volante, Hernanes acumula 56 gols em 330 partidas pelo time do Morumbi.
Recebendo poucos minutos no São Paulo, Hernanes foi relacionado para o jogo contra o Bahia, no sábado (10), mas pediu para não ir e não treina desde segunda-feira. Contra o Racing, o jogador ficou novamente de fora.
Perguntado sobre a situação do meia, o treinador Hernán Crespo afirmou que não falaria sobre por 'respeito' ao atleta e que a diretoria ou o próprio jogador deveriam falar sobre.

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