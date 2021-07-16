Casares presta homenagem a Hernanes, que está de saída do São Paulo

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O presidente do São Paulo, Julio Casares, postou uma homenagem nas suas redes sociais ao volante Hernanes, que está de saída do São Paulo. O presidente do Tricolor postou uma foto com a taça do Campeonato Paulista nos braços ao lado do volante e ídolo da torcida.

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Casares fez questão de elogiar o jogador, tanto em campo quanto nas questões fora dele e ressaltou que a rescisão de contrato vem sendo feita de forma amigável entre as partes.

VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO! - SP 23.05.2021! #tbt de um dia muito especial. São Paulo F.C. Campeão Paulista depois de 16 anos e ao lado de um grande ser humano, indiscutível talento da história do Tricolor: Hernanes, Profeta! Uma honra ter acompanhado sua linda trajetória desde a base até o profissional. Sempre estivemos #juntospelosaopaulo - escreveu Casares. Bicampeão brasileiro pelo Tricolor - 2007 e 2008 -, o Profeta - como é chamado carinhosamente pelo torcedor - é também um dos maiores artilheiros da equipe neste século. Mesmo atuando muitas vezes como volante, Hernanes acumula 56 gols em 330 partidas pelo time do Morumbi.

Recebendo poucos minutos no São Paulo, Hernanes foi relacionado para o jogo contra o Bahia, no sábado (10), mas pediu para não ir e não treina desde segunda-feira. Contra o Racing, o jogador ficou novamente de fora.