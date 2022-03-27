Casares, presidente do São Paulo, quer final do Paulistão quarta e domingo: 'Bom senso'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, reclamou de uma possível alteração das datas das finais do Paulistão contra o Palmeiras. Por ter um show no Allianz Parque no dia 05 de abril, o Verdão pode pedir à Federação Paulista a mudança da data. Em entrevista na zona mista do Morumbi, Casares rechaçou hipótese e 'exigiu' uma final disputada na quarta-feira e domingo.

- Não trabalho com hipóteses. Eu tenho a informação que o jogo é quarta e domingo. Não posso imaginar isso. A Federação Paulista tem dado uma demonstração de eficiência, de competência. Então, acho que o bom senso é manter os jogos quarta-feira e domingo - afirmou Casares, em zona mista. Casares ainda disse que o domingo é o 'dia sagrado' do futebol e que a Federação Paulista precisa ter bom senso na decisão do estadual.

- Ouvi um comentário, uma hipótese (da mudança de data). Acho que a Federação tem que pensar no equilíbrio técnico, na transparência de duas finais, uma quarta e domingo. Até porque um campeonato tão bom, com qualidade e competência, não pode sair do domingo, o dia nobre do futebol - finalizou Casares.