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futebol

Casares pede permanência de Raí até fevereiro e aguarda resposta

Novo mandatário do São Paulo convidou o atual diretor de futebol a permanecer na equipe até o final da temporada, em fevereiro. Resposta do dirigente deve ocorrer nesta semana...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 00:22

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 00:22

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O novo presidente do São Paulo, Julio Casares, fez um covite para Raí permanecer no comando do futebol do clube até fevereiro, quando termina a atual temporada. O chamado ainda não foi respondido pelo dirigente, que deve responder até esta sexta-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.
Inter se aproxima de Ramírez, Navas na mira de clube da MLS, atacante do Fla com sondagens… Veja o Dia do Mercado!​Raí foi duramente criticado neste ano, especialmente depois das eliminações no Campeonato Paulista, Libertadores e Sul-Americana. Porém, com o crescimento da equipe, que chegou à liderança do Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil,ele ganhou respaldo e pode permanecer até o fim do ciclo desta temporada.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROCasares vem iniciando o seu governo de transição. O novo mandatário assume o clube em janeiro e já anunciou Muricy Ramalho como coordenador de futebol. Muricy, inclusive, afirmou em entrevista que defende a permanência da atual diretoria durante a reta final das competições que o São Paulo disputa.

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