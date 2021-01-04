Casares não descarta negociar jovens da base e evita falar de reforços

Recém-empossado presidente do São Paulo Julio Casares comentou sobre a realidade econômica do clube. Ele evitou falar sobre a chegada de reforços, destacando que primeiramente, vai buscar alguma peça para o elenco diretamente das categorias de base do Tricolor.

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- Quando a comissão técnica identificar necessidade de reforço da posição, terá que ser uma prática buscar esse valor dentro da nossa formação. Se não for possível, aí vamos ao mercado, mas de maneira diferente. Os clubes viviam dificuldades antes da pandemia, que só agravou. Já vislumbrando um futuro em que nós temos a ciência terrível da questão financeira. Claro que o futebol vai estar inserido nessa nova realidade financeira - afirmou em coletiva de imprensa virtual, realizada nesta segunda-feira (04).