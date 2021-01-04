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futebol

Casares não descarta negociar jovens da base e evita falar de reforços

Presidente do São Paulo afirma que prioridade é buscar reforços dentro das categorias de base do Tricolor e nova realidade na economia pode fazer clube vender jogadores de Cotia...

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 14:28
Recém-empossado presidente do São Paulo Julio Casares comentou sobre a realidade econômica do clube. Ele evitou falar sobre a chegada de reforços, destacando que primeiramente, vai buscar alguma peça para o elenco diretamente das categorias de base do Tricolor.
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- Quando a comissão técnica identificar necessidade de reforço da posição, terá que ser uma prática buscar esse valor dentro da nossa formação. Se não for possível, aí vamos ao mercado, mas de maneira diferente. Os clubes viviam dificuldades antes da pandemia, que só agravou. Já vislumbrando um futuro em que nós temos a ciência terrível da questão financeira. Claro que o futebol vai estar inserido nessa nova realidade financeira - afirmou em coletiva de imprensa virtual, realizada nesta segunda-feira (04).
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO Com dívidas que giram em torno de R$ 570 milhões, Casares prevê dificuldades para o São Paulo conseguir segurar talentos das categorias de base. Nomes como Luan, Gabriel Sara, Brenner e Igor Gomes titulares da equipe na temporada, são alvos constantes de clubes europeus no mercada da bola. Vale destacar que o Orçamento do São Paulo para este ano almeja R$ 176 milhões em vendas de jogadores.

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