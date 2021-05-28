Casares não descarta contratação de novo centroavante para o São Paulo: 'Nós podemos pensar'

Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC

O presidente do São Paulo, Julio Casares, comentou sobre a possibilidade de o time se reforçar para a temporada com a chegada de um novo centroavante. A posição é vista como uma carência da equipe, que busca um jogador para ser o reserva imediato de Pablo.VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!

Durante entrevista coletiva para falar sobre o novo plano de Sócio Torcedor do São Paulo, o presidente foi questionado sobre a possível chegada de reforços e se o time estava buscando um novo centroavante.

Casares não confirmou ou indiciou nenhuma contratação, explicando que o clube deve se manter fiel à política de responsabilidade financeira, mas não negou a possibilidade de aproveitar uma boa oportunidade.

- Todos os novos jogadores que tivemos a oportunidade, sempre são frutos de um olhar. Um olhar financeiro, um olhar programático, de planejamento, sempre com a validação do Muricy e do Crespo. Agora, um centroavante, pode até vir, quem sabe o Sócio Torcedor hoje arrebente de faturamento, nós podemos pensar - afirmou o presidente, indicando que é necessário ter boas condições financeiras para fazer a contratação.O presidente lembrou, ainda, dos novos reforços que o clube já contratou: Emiliano Rigoni e Facundo Milán, dois jogadores de ataque, sendo Milán um atleta para o time sub-20

- O São Paulo reforçou muito o seu elenco. O clube apresenta o Emiliano segunda-feira. O São Paulo está promovendo muito jogador da base, trouxe o Facundo, que começa a treinar no Sub-20 e pode ser um grande jogador conforme seu desenvolvimento. A cada semana o Crespo recebe quatro jogadores, todos estão sendo promovidos.