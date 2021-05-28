Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Casares não descarta contratação de novo centroavante para o São Paulo: 'Nós podemos pensar'
futebol

Casares não descarta contratação de novo centroavante para o São Paulo: 'Nós podemos pensar'

Presidente do São Paulo reafirmou seu compromisso com a saúde financeira do clube e citou condições para poder contratar atletas...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 16:12
Crédito: Reprodução/ YouTube São Paulo FC
O presidente do São Paulo, Julio Casares, comentou sobre a possibilidade de o time se reforçar para a temporada com a chegada de um novo centroavante. A posição é vista como uma carência da equipe, que busca um jogador para ser o reserva imediato de Pablo.VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!
Durante entrevista coletiva para falar sobre o novo plano de Sócio Torcedor do São Paulo, o presidente foi questionado sobre a possível chegada de reforços e se o time estava buscando um novo centroavante.
Casares não confirmou ou indiciou nenhuma contratação, explicando que o clube deve se manter fiel à política de responsabilidade financeira, mas não negou a possibilidade de aproveitar uma boa oportunidade.
- Todos os novos jogadores que tivemos a oportunidade, sempre são frutos de um olhar. Um olhar financeiro, um olhar programático, de planejamento, sempre com a validação do Muricy e do Crespo. Agora, um centroavante, pode até vir, quem sabe o Sócio Torcedor hoje arrebente de faturamento, nós podemos pensar - afirmou o presidente, indicando que é necessário ter boas condições financeiras para fazer a contratação.O presidente lembrou, ainda, dos novos reforços que o clube já contratou: Emiliano Rigoni e Facundo Milán, dois jogadores de ataque, sendo Milán um atleta para o time sub-20
- O São Paulo reforçou muito o seu elenco. O clube apresenta o Emiliano segunda-feira. O São Paulo está promovendo muito jogador da base, trouxe o Facundo, que começa a treinar no Sub-20 e pode ser um grande jogador conforme seu desenvolvimento. A cada semana o Crespo recebe quatro jogadores, todos estão sendo promovidos.
Sem novas contratações confirmadas no radar, o Tricolor estreia no Brasileirão neste sábado (29), às 21h, no Morumbi, diante do Fluminense. Embalado e em boa fase após o título do Paulistão, o time é um dos favoritos a levantar a taça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados