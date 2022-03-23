Casares não afasta possibilidade de SAF no São Paulo e fala de Rogério Ceni

Pouco antes da posse de Ednaldo Rodrigues, novo presidente da CBF, Julio Casares, presidente do São Paulo, falou sobre a possibilidade do Tricolor paulista entrar para a lista de clubes que viraram SAF.O modelo SAF é a simplificação do termo "Sociedade Anônima do Futebol", que faz parte da lei 14.193/2021, promulgada em agosto de 2021, que permite com que os clubes de futebol se transformem em empresas. Até o momento, os principais exemplos de equipes que aderiram a esse molde foram o Cruzeiro, Botafogo e Vasco.

Julio Casares, ao ser questionado sobre uma possibilidade do São Paulo se tornar SAF, deixou claro que não é nada a ser descartado ao mencionar que o clube já contratou, inclusive, uma consultoria. Porém, destacou que não é prioridade no momento.

- A SAF é um instituto há pouco tempo promulgado através da lei, e o São Paulo deve estar atento. Eu não vejo o São Paulo, em pouco tempo, se debruçando sobre uma decisão sobre este assunto. Mas o São Paulo já contratou uma consultoria, que está fazendo o trabalho - explicou.TABELA> Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogosCasares ressaltou que a não adoção da prioridade de transformar o São Paulo em SAF, não quer dizer que a ação está descartada, mas que o clube está agindo com calma.- Por que a grande pergunta é: qual o valor de uma grande entidade como os clubes brasileiros? O São Paulo está fazendo o valuation de sua marca, e esperamos, em oito ou nove meses, ter isso pronto para que, se um dia o São Paulo decidir um formato ou outro, saber quanto vale e ter uma condição finaceira mais equilibrada. Estamos fazendo com calma, não quer dizer que vamos aderir à SAF, mas discutiremos tudo - concluiu.O presidente do Tricolor paulista aproveitou a oportunidade para exaltar o trabalho de Rogério Ceni nesta segunda passagem do técnico na equipe como treinador.

- É um trabalho bem feito. Um trabalho que a gente sabe que pode ter um resultado, um revés aqui outro ali, mas é um trabalho a longo prazo. Os primeiros passos estão sendo positivos. Promovendo jovens da base, com postura tática, cada jogador que entra tem a mesma visão tática. Um time que joga no domingo e joga na quarta-feira com um outro time. Ele está conseguindo fazer esse trabalho a médio e longo prazo - opinou.Classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo aguarda para descobrir quem será o seu adversário para a penúltima etapa da competição.