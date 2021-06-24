Casares mostra confiança em Crespo no São Paulo: 'Apoio, união e foco'

Após seis partidas, o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento da competição. Com isso, muitos torcedores estão insatisfeitos com o trabalho de Hernán Crespo e o empate com o Cuiabá por 2 a 2, no Morumbi, cresceu a pressão.
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No entanto, o presidente do Tricolor, Julio Casares, tratou de mostrar apoio ao trabalho da comissão técnica, que, há um mês, conquistou o Campeonato Paulista tirando o clube de um jejum de quase nove anos sem títulos.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Nas redes sociais, Casares demonstrou confiança no treinador e tratou de relembrar a questão da maratona de jogos e da reorganização financeira.
- Apoio, união e foco no trabalho. Assim superaremos as adversidades. Sabíamos que na reorganização financeira do clube e na maratona de jogos, enfrentaríamos vários momentos difíceis e o desgaste dos atletas. Foi um esforço concentrado na conquista de um título depois de muitos anos de angústia. Vamos retomar o bom caminho - escreveu o mandatário. Crespo e o São Paulo vão tentar a primeira vitória no Brasileirão de 2021 no próximo domingo (27), quando enfrenta o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada da competição. O Tricolor é o 18º colocado, com três pontos.