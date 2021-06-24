Casares mostra confiança em Crespo no São Paulo: 'Apoio, união e foco'

Crédito: Divulgação/São Paulo

Após seis partidas, o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento da competição. Com isso, muitos torcedores estão insatisfeitos com o trabalho de Hernán Crespo e o empate com o Cuiabá por 2 a 2, no Morumbi, cresceu a pressão.

ATUAÇÕES: Dupla Benítez e Rigoni funciona bem, mas São Paulo fica no empate com o Cuiabá

No entanto, o presidente do Tricolor, Julio Casares, tratou de mostrar apoio ao trabalho da comissão técnica, que, há um mês, conquistou o Campeonato Paulista tirando o clube de um jejum de quase nove anos sem títulos.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Nas redes sociais, Casares demonstrou confiança no treinador e tratou de relembrar a questão da maratona de jogos e da reorganização financeira.