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Casares mostra confiança em Crespo no São Paulo: 'Apoio, união e foco'

Presidente do Tricolor postou foto com o técnico argentino, passando segurança na continuidade do trabalho. Clube do Morumbi segue sem vencer no Brasileiro em seis jogos...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 10:38

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 10:38
Crédito: Divulgação/São Paulo
Após seis partidas, o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento da competição. Com isso, muitos torcedores estão insatisfeitos com o trabalho de Hernán Crespo e o empate com o Cuiabá por 2 a 2, no Morumbi, cresceu a pressão.
ATUAÇÕES: Dupla Benítez e Rigoni funciona bem, mas São Paulo fica no empate com o Cuiabá
No entanto, o presidente do Tricolor, Julio Casares, tratou de mostrar apoio ao trabalho da comissão técnica, que, há um mês, conquistou o Campeonato Paulista tirando o clube de um jejum de quase nove anos sem títulos.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO Nas redes sociais, Casares demonstrou confiança no treinador e tratou de relembrar a questão da maratona de jogos e da reorganização financeira.
- Apoio, união e foco no trabalho. Assim superaremos as adversidades. Sabíamos que na reorganização financeira do clube e na maratona de jogos, enfrentaríamos vários momentos difíceis e o desgaste dos atletas. Foi um esforço concentrado na conquista de um título depois de muitos anos de angústia. Vamos retomar o bom caminho - escreveu o mandatário. Crespo e o São Paulo vão tentar a primeira vitória no Brasileirão de 2021 no próximo domingo (27), quando enfrenta o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada da competição. O Tricolor é o 18º colocado, com três pontos.

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