Casares lamenta derrota do São Paulo, e afirma: 'O trabalho continua'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, lamentou a derrota para o Palmeiras, por 4 a 0, na final do Campeonato Paulista. Em post nas redes sociais, o mandatário do Tricolor falou sobre a partida e destacou que confia no trabalho da comissão técnica de Rogério Ceni. - É claro que estou chateado com o resultado de hoje, assim como todo torcedor são-paulino. Infelizmente, não saímos satisfeitos, como aconteceu na quarta-feira. Mas precisamos lembrar que esse é o primeiro campeonato do ano, com um time ainda em formação - escreveu Casares.