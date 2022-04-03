Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Casares lamenta derrota do São Paulo, e afirma: 'O trabalho continua'

Presidente do Tricolor lamentou resultado adverso, mas demonstrou confiança no trabalho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 abr 2022 às 19:43

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:43

O presidente do São Paulo, Julio Casares, lamentou a derrota para o Palmeiras, por 4 a 0, na final do Campeonato Paulista. Em post nas redes sociais, o mandatário do Tricolor falou sobre a partida e destacou que confia no trabalho da comissão técnica de Rogério Ceni. - É claro que estou chateado com o resultado de hoje, assim como todo torcedor são-paulino. Infelizmente, não saímos satisfeitos, como aconteceu na quarta-feira. Mas precisamos lembrar que esse é o primeiro campeonato do ano, com um time ainda em formação - escreveu Casares.
O presidente também fez questão de agradecer o apoio dos torcedores durante a campanha da equipe no vice-campeonato estadual. - Aproveito para agradecer todo o apoio do torcedor, que proporcionou uma média de público acima de 33 mil pessoas por jogo no Morumbi. Na busca por dias melhores, o trabalho continua - finalizou Casares.
O São Paulo agora se prepara para encarar o Ayacucho-PER, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.
Crédito: CasareslamentouderrotadoSãoPaulo,masmostrouconfiançanotrabalho(Foto:Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados