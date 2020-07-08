Casares garante Diniz e pretende ter Muricy como coordenador de futebol

- Terminando a eleição, vamos dizer: "Muricy, o São Paulo tem essa realidade, gostaríamos que você trabalhasse com a gente". Não falei com ele sobre esse assunto, mas claro que eu gostaria que ele trabalhasse conosco como coordenador de futebol. Aprendeu tudo como auxiliar do Telê Santana, como técnico não preciso nem dizer, mas principalmente pela visão que ele tem hoje do todo. Eu não tenho dúvida, a primeira ligação que vou fazer se for eleito será para ele. Depende da decisão dele, do projeto. Espero que ele venha, será um grande reforço. Às vezes, mais importante do que dois ou três jogadores - disse Casares, reforçando que só abrirá qualquer negociação com o ex-treinador, hoje comentarista da TV Globo, se vencer a eleição.