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Casares garante Diniz e pretende ter Muricy como coordenador de futebol

Candidato à presidência não garante as permanências de Raí, Lugano e Alexandre Pássaro, atuais responsáveis pelo futebol do São Paulo. Ele também falou sobre Daniel Alves...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 18:35

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 18:35

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Julio Casares, único candidato confirmado até o momento para as eleições presidenciais do São Paulo, em dezembro, deu mais algumas pistas dos planos que tem para o departamento de futebol do clube em entrevista concedida nesta quarta-feira ao jornalista Alexandre Praetzel, no Esporte Interativo.
Ele revelou que pretende ter Muricy Ramalho como coordenador de futebol, cargo vago desde a saída de Vagner Mancini, em setembro de 2019, além de reforçar que a ideia é ter Fernando Diniz como treinador.
- Terminando a eleição, vamos dizer: "Muricy, o São Paulo tem essa realidade, gostaríamos que você trabalhasse com a gente". Não falei com ele sobre esse assunto, mas claro que eu gostaria que ele trabalhasse conosco como coordenador de futebol. Aprendeu tudo como auxiliar do Telê Santana, como técnico não preciso nem dizer, mas principalmente pela visão que ele tem hoje do todo. Eu não tenho dúvida, a primeira ligação que vou fazer se for eleito será para ele. Depende da decisão dele, do projeto. Espero que ele venha, será um grande reforço. Às vezes, mais importante do que dois ou três jogadores - disse Casares, reforçando que só abrirá qualquer negociação com o ex-treinador, hoje comentarista da TV Globo, se vencer a eleição.

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