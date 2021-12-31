Casares faz balanço do primeiro ano de gestão e quer São Paulo protagonista em 2022

O presidente do São Paulo, Julio Casares, publicou em sua rede social um vídeo em que faz um balanço do seu primeiro ano de gestão no clube. O dirigente listou acertos e erros, e disse estar preparado para um 2022 melhor, com o apoio dos torcedores.

Entre os tópicos considerados pelo mandatário como positivos estão o pagamento da dívida de curto prazo de R$ 82 milhões, além do título do Campeonato Paulista, futebol feminino competitivo, valorização do uniforme, monetização das redes sociais, profissionalização."No início do ano pagamos em curtíssimo prazo R$ 82 milhões de dívidas, algumas pesadas junto à Fifa, que poderiam trazer trágicas consequências ao clube. Fomos campeões paulistas depois de 16 anos, saímos da fila, o que nos incomodava demais", falou Casares.

Já nos pontos negativos, Casares citou a não classificação para a Libertadores de 2022 e a ausência de lives nas redes sociais, conforme havia prometido. "Chega 2022 e, com o balanço deste alicerce, que foi 2021, vamos projetar para que o São Paulo volte a ser protagonista", completou o mandatário tricolor.