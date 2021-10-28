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futebol

Casares fala sobre saída de Crespo do São Paulo: 'Estava com dificuldade'

Presidente do Tricolor comentou decisão de interromper o trabalho do treinador argentino...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 10:30

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 10:30

Crédito: Reprodução/Instagram @juliocasares_sp
O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre a saída do técnico Hernán Crespo do comando do Tricolor, no começo de outubro, após o empate sem gols contra o Cuiabá. No mesmo dia, o clube anunciou a chegada de Rogério Ceni para treinador. Em entrevista à 'TV Gazeta', o mandatário do São Paulo explicou que Crespo estava com dificuldade, externada pelo próprio treinador argentino.
- O Crespo é um grande técnico e o escolhemos com muita técnica, muita avaliação. Mas, ele, infelizmente, e ele mesmo transmitiu a nós, estava com dificuldade. Esperamos o maior tempo possível para evitar esse tipo de saída, mas foi inevitável. E não correríamos o risco de ter um técnico interino em jogos decisivos - afirmou Casares.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Na época, Crespo já vinha sendo pressionado no cargo pela falta de bom futebol do São Paulo, que tinha chegado ao quinto empate consecutivo e havia sido eliminado nas quartas de final da Libertadores, pelo Palmeiras, e da Copa do Brasil, diante do Fortaleza.
Sob o comando de Crespo, foram 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, aproveitamento de 57,23% dos pontos. Com Ceni no comando, o São Paulo disput

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