Casares fala sobre saída de Crespo do São Paulo: 'Estava com dificuldade'

Crédito: Reprodução/Instagram @juliocasares_sp

O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre a saída do técnico Hernán Crespo do comando do Tricolor, no começo de outubro, após o empate sem gols contra o Cuiabá. No mesmo dia, o clube anunciou a chegada de Rogério Ceni para treinador. Em entrevista à 'TV Gazeta', o mandatário do São Paulo explicou que Crespo estava com dificuldade, externada pelo próprio treinador argentino.

- O Crespo é um grande técnico e o escolhemos com muita técnica, muita avaliação. Mas, ele, infelizmente, e ele mesmo transmitiu a nós, estava com dificuldade. Esperamos o maior tempo possível para evitar esse tipo de saída, mas foi inevitável. E não correríamos o risco de ter um técnico interino em jogos decisivos - afirmou Casares.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Na época, Crespo já vinha sendo pressionado no cargo pela falta de bom futebol do São Paulo, que tinha chegado ao quinto empate consecutivo e havia sido eliminado nas quartas de final da Libertadores, pelo Palmeiras, e da Copa do Brasil, diante do Fortaleza.