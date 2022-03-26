Casares fala sobre futuro de Calleri no São Paulo: 'Nasceu para jogar aqui'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi só elogios ao atacante Jonathan Calleri, que vem sendo decisivo nos últimos jogos e deve ser titular na partida decisiva contra o Corinthians, neste domingo (27), às 16h, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. Calleri está emprestado ao São Paulo pelo Deportivo Maldonado-CHI até dezembro deste ano. Caso queira ficar com o jogador, o Tricolor terá que desembolsar US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 14,5 milhões). Casares falou sobre o tema.

- Calleri é um grande jogador, tem sempre o clamor do torcedor. Na primeira tentativa não fomos adiante porque passou do limite, mas quando ficou mais equacionada ele veio. E assim que vamos agir na futura opção de compra. Um atleta goleador, parece que nasceu para jogar no São Paulo, e o São Paulo nasceu para ter um centroavante como ele, aguerrido, lutador. Não só pelos gols que faz, mas pelo que deixa em campo. São Paulo olha esse atleta com muita realidade no sentido de um investimento - disse o dirigente em entrevista à 'ESPN'.Casares não descartou a chegada de um investidor para ajudar o São Paulo nessa situaçâo da compra de Calleri.

- Futebol precisa inevitavelmente de investidores. Essa gestão está tendo iniciativas importantes de pessoas que querem não ajudar, mas investir para ganhar dinheiro. São Paulo quer tornar o futebol algo positivo a quem quer investir. Precisa motivar o investidor para estar no futebol. Não quero investidor para pagar dívida de passado, não é correto. São Paulo pode ter uma contribuição forte neste cenário - finalizou.

Nesta temporada, Calleri tem seis gols em 13 jogos. Desde que retornou ao time, ele soma 11 gols em 29 partidas.