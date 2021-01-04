Casares explica hierarquia e planos de contratar executivo de futebol

Crédito: Reprodução/SPFC TV

O novo presidente do São Paulo, Julio Casares, concedeu sua primeira entrevista coletiva como mandatário do Tricolor paulista. Entre os assuntos comentados, Casares explicou como será o novo organograma de futebol, principalmente com as chegadas do coordenador técnico Muricy Ramalho e de Carlos Belmonte, um dos homens fortes do futebol.

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- Nós vamos ter o Belmonte, com a equipe dele, que vão fazer a gestão da área profissional, gestão de pessoas e procedimentos. Quando eu falo da integração Cotia e Barra Funda são processos e procedimentos que vão mudar. Caberá ao Belmonte e sua equipe fazer isso. O CAF será um órgão participativo, ligado ao presidente, para termos um subsídio maior de informações, para que possamos acertar muito mais do que errar. Embaixo do Belmonte teremos o coordenador de futebol, uma área vaga. O papel do Muricy é estar próximo dos atletas e da comissão, mas fazendo esse elo com a diretoria. Ele vai estar apoiando, de forma presente, toda a comissão técnica e os atletas - afirmou.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃOCasares também comentou sobre os nomes cotados para serem o novo diretor executivo do São Paulo na vaga de Raí, que sairá do cargo em fevereiro. O novo mandatário deixou claro que o diretor terá que caber no orçamento financeiro do Tricolor paulista.