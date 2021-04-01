Casares evita dar prazo sobre patrocínio máster no São Paulo

Crédito: Divulgação / SPFC

Com a saída do Banco Inter como patrocinador máster do São Paulo no começo desta temporada, o espaço está vago na camisa do Tricolor, que conta com grandes jogadores como Daniel Alves, Miranda e Eder.

Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo

A questão vem sendo cobrada pela torcida tricolor, visto que o máster era uma fonte de renda importante para a equipe, principalmente em tempos de pandemia, que todo dinheiro recebido é bem visto no clube. Em entrevista ao ex-atacante Muller para a 'Gazeta Esportiva', o presidente Julio Casares falou sobre o tema.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Nossa área de marketing está fazendo duas, três reuniões por dia, com várias empresas. Claro que a pandemia e a paralisação do Campeonato Paulista diminuem essa intensidade, mas temos a convicção de que teremos em breve um patrocinador que valorize a camisa do clube - afirmou o mandatário.

No entanto, Casares preferiu não dar prazo para a resolução da questão, visto que são negociações muito delicadas e repleta de detalhes. - É difícil de fazer uma previsão, porque independe da nossa vontade. Nós funcionamos de acordo com a crise que estamos vivendo. Quanto mais rápido, melhor. Dentro de valores importantes. Nós já recebemos propostas, mas achamos que são valores incompatíveis com a nossa história - completou.

Vale destacar que o contrato entre Banco Inter e São Paulo havia se encerrado no final de fevereiro. Houve conversas para uma possível renovação, mas tanto o clube quanto a empresa não chegaram a um denominador comum.