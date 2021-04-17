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Casares elogia jogadores e comissão técnica, mas pede 'pé no chão'

Em vídeo publicado nas redes sociais, presidente do São Paulo comemorou a boa fase na temporada, mas pediu humildade para a sequência de jogos, especialmente na Liberta...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 15:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Paulista, com um time em plena evolução e ganhando quatro vezes em sete dias pelo calendário apertado do futebol estadual.
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Motivos de alegria para todos, especialmente para o presidente Julio Casares, que fez questão de elogiar a comissão técnica e os jogadores do Tricolor em vídeo publicado nas suas redes sociais. No entanto, ele fez questão de ressaltar a política de 'pé no chão' e humildade.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- São-paulinas e são-paulinos, estamos felizes, grandes resultados em uma semana, quatro jogos. Mas temos que ter a consciência de humildade, pés no chão. O trabalho apenas começou. Viajamos agora para Lima para acreditar que o São Paulo comece a Libertadores com esse mesmo sentimento - disse o presidente do Tricolor.
Vale lembrar que o São Paulo estreia na Libertadores na próxima terça-feira (20), quando pega o Sporting Crsistal fora de casa, pelo Grupo E. O mandatário são-paulino elogiou também a mudança de comportamento do elenco do Tricolor e a comissão técnica de Hernán Crespo.
- O que vale celebrar é uma mudança de comportamento, um futebol aguerrido, com a participação do todo o elenco, revelando jogadores, tendo aqueles que estavam com outras posturas e a chegada de novos atletas. Comissão técnica eficiente e diretoria que está buscando transformar o clube - finalizou Casares.

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