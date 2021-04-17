Casares elogia jogadores e comissão técnica, mas pede 'pé no chão'

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Paulista, com um time em plena evolução e ganhando quatro vezes em sete dias pelo calendário apertado do futebol estadual.

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Motivos de alegria para todos, especialmente para o presidente Julio Casares, que fez questão de elogiar a comissão técnica e os jogadores do Tricolor em vídeo publicado nas suas redes sociais. No entanto, ele fez questão de ressaltar a política de 'pé no chão' e humildade.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- São-paulinas e são-paulinos, estamos felizes, grandes resultados em uma semana, quatro jogos. Mas temos que ter a consciência de humildade, pés no chão. O trabalho apenas começou. Viajamos agora para Lima para acreditar que o São Paulo comece a Libertadores com esse mesmo sentimento - disse o presidente do Tricolor.

Vale lembrar que o São Paulo estreia na Libertadores na próxima terça-feira (20), quando pega o Sporting Crsistal fora de casa, pelo Grupo E. O mandatário são-paulino elogiou também a mudança de comportamento do elenco do Tricolor e a comissão técnica de Hernán Crespo.