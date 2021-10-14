Casares detalha acerto de Ceni com o São Paulo: 'Não precisou de mais de 15 minutos'

O São Paulo agiu rápido e acertou a contratação de Rogério Ceni como novo treinador da equipe para substituir Hernán Crespo. O acerto ocorreu em menos de 15 minutos, conforme relatou o próprio presidente do Tricolor, Julio Casares. - Precisávamos tomar uma decisão rápida, e, indo ao encontro da nossa linha de raciocínio e ao diagnóstico de todo o departamento de futebol, a opção correta era o Rogério Ceni. Já havia deixado claro que, em caso de vacância no cargo, ele seria a nossa primeira alternativa, se estivesse livre no mercado. Como bom são-paulino que é, não precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa - disse o presidente ao site do São Paulo.