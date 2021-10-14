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Casares detalha acerto de Ceni com o São Paulo: 'Não precisou de mais de 15 minutos'

Presidente do Tricolor falou sobre a chegada do técnico Rogério Ceni, que comandará o o clube do Morumbi pela segunda vez em sua carreira...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 22:50

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 22:50

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo agiu rápido e acertou a contratação de Rogério Ceni como novo treinador da equipe para substituir Hernán Crespo. O acerto ocorreu em menos de 15 minutos, conforme relatou o próprio presidente do Tricolor, Julio Casares. - Precisávamos tomar uma decisão rápida, e, indo ao encontro da nossa linha de raciocínio e ao diagnóstico de todo o departamento de futebol, a opção correta era o Rogério Ceni. Já havia deixado claro que, em caso de vacância no cargo, ele seria a nossa primeira alternativa, se estivesse livre no mercado. Como bom são-paulino que é, não precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa - disse o presidente ao site do São Paulo.
Segundo Casares, Ceni tratou o convite do São Paulo para voltar a ser o treinador da equipe como uma convocação. Ele ainda aproveitou a oportunidade para agradecer o técnico Hernán Crespo pelo trabalho à frente do Tricolor Paulista. - Afinal, a imagem do Rogério está diretamente ligada ao clube. Até por se sentir em casa, ele quis começar o trabalho imediatamente. Aproveito a oportunidade, também, para agradecer ao treinador Hernán Crespo e sua comissão técnica pelo serviço prestado, pela dedicação e pelo título do Paulistão - finalizou.
Ceni já realizou o primeiro treino no São Paulo e comandará a equipe contra o Ceará, nesta quinta-feira (14), às 19h, no Morumbi.

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