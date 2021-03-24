Casares deseja recuperação a Luis Fabiano e promete despedida do ídolo

Crédito: Reprodução/Instagram

O presidente do São Paulo, Julio Casares, postou uma mensagem de força para o atacante Luis Fabiano, que está internado com Covid-19. O Fabuloso marcou época no Tricolor, onde soma diversas passagens.

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Na postagem, Casares deseja uma pronta recuperação ao atacante e promete realizar o jogo de despedida para o jogador assim que a pandemia passar.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Amigo Luis Fabiano, você vai se recuperar em breve. Logo, quando esse trágico momento passar, faremos a sua despedida com o Morumbi lotado! Estamos juntos! Sempre! Força! - escreveu o mandatário são-paulino. Luis está internado em um hospital de São Paulo devido a Covid-19, mas está em situação estável, em um quarto normal e respira sem a ajuda de aparelhos.

Em entrevista ao canal do Jorge Nicola no YouTube, Casares comentou sobre uma possibilidade de realizar um jogo festivo de despedida para o Fabuloso.