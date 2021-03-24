Casares deseja recuperação a Luis Fabiano e promete despedida do ídolo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, postou uma mensagem de força para o atacante Luis Fabiano, que está internado com Covid-19. O Fabuloso marcou época no Tricolor, onde soma diversas passagens.
Luan renovou: veja as durações dos contratos do elenco do São Paulo
Na postagem, Casares deseja uma pronta recuperação ao atacante e promete realizar o jogo de despedida para o jogador assim que a pandemia passar.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Amigo Luis Fabiano, você vai se recuperar em breve. Logo, quando esse trágico momento passar, faremos a sua despedida com o Morumbi lotado! Estamos juntos! Sempre! Força! - escreveu o mandatário são-paulino. Luis está internado em um hospital de São Paulo devido a Covid-19, mas está em situação estável, em um quarto normal e respira sem a ajuda de aparelhos.
Em entrevista ao canal do Jorge Nicola no YouTube, Casares comentou sobre uma possibilidade de realizar um jogo festivo de despedida para o Fabuloso.
- Gosto muito do Luis. Quem não gosta, né, do Luis Fabiano? Eu disse que ele merece, e vai merecer, uma grande despedida do São Paulo. Jogar profissionalmente é outra coisa. Claro que ele tem a vontade dele, ele acha que tem condição, isso é normal. O Luis merece um estádio cheio, uma grande despedida com uma camisa promocional, uma grande festa. Infelizmente, com a razão da pandemia, todo esse projeto ficou adiado, para que, quando voltar a ter público, aí sim, o Luís Fabiano faz a sua despedida. - completou.