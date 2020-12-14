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futebol

Casares confirma Muricy como coordenador; Raí tem futuro incerto

Em participação do programa 'Mesa Redonda', da 'TV Gazeta', novo mandatário do São Paulo comentou sobre os planos da sua gestão. Transição teve início nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 15:00

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 15:00

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo pode passar por mudanças internas próximos dias. De acordo com o presidente eleito no último sábado, Julio Casares, Muricy Ramalho vai aceitar o cargo de coordenador de futebol e deve participar do dia a dia do clube na próxima temporada.
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- Depois da apuração, liguei para o Muricy e conversamos. Ele vai realmente assumir a coordenação de futebol a partir de janeiro. Não é um trabalho burocrático, de negociação. O papel dele será estar próximo do técnico, da comissão técnica, do vestiário. Trazer o trabalho dele, seu conhecimento, para que o São Paulo volte a ter uma mentalidade vencedora - afirmou, em entrevista ao programa 'Mesa Redonda', da 'TV Gazeta'.Casares também afirmou que o Tricolor terá um diretor de futebol cargo hoje ocupado por Raí. Conforme noticiado pelo 'GE', o novo mandatário deve ter uma conversa com o ídolo são-paulino ainda nesta semana para definir o futuro dele como dirigente. Raí já afirmou que pretende ficar pelo menos até o final da temporada, que termina em fevereiro.
- Nós vamos ter um diretor executivo de futebol, que vai negociar, realizar contratos. Vai ter metas, inclusive como o Muricy também terá. Não faremos movimentos bruscos, que atrapalhem o elenco. Longe disso, mas faremos ajustes. Eu preciso realizar o que o sócio e o conselheiro aprovaram, que é um plano de gestão que passa por reestruturação na Barra Funda - finalizou.
Nesta segunda-feira, se inicia o processo de transição da gestão Leco para o mandato de Casares. A transição será feita por meio de uma equipe composta por até cinco pessoas indicadas por Casares e Leco.

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