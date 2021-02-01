Casares comenta sobre saída de Raí e trabalho de Rui Costa, novo diretor do São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, realizou entrevista coletiva para falar sobre as saídas do técnico Fernando Diniz e do diretor de futebol Raí.

São Paulo demite Fernando Diniz: Listamos 25 técnicos promissores sem clube

O primeiro foi demitido, enquanto o segundo pediu demissão do cargo. Casares analisou o trabalho do ex-jogador do São Paulo e deu detalhes sobre a sua partida nesta segunda (01).

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO - Raí é um grande ídolo e correto. Tinha contrato até fevereiro. Decisão foi dele. Deixamos à vontade. Temos uma admiração, reconhecimento e principalmente como grande ídolo que é - afirmou Casares, que preferiu não fazer críticas diretas ao trabalho do dirigente.