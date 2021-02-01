Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Casares comenta sobre saída de Raí e trabalho de Rui Costa, novo diretor do São Paulo
futebol

Casares comenta sobre saída de Raí e trabalho de Rui Costa, novo diretor do São Paulo

Diretor executivo de futebol pediu demissão e não trabalha mais no clube. Mandatário analisou o trabalho do novo dirigente, que deve começar os trabalhos nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 18:42

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:42

O presidente do São Paulo, Julio Casares, realizou entrevista coletiva para falar sobre as saídas do técnico Fernando Diniz e do diretor de futebol Raí.
São Paulo demite Fernando Diniz: Listamos 25 técnicos promissores sem clube
O primeiro foi demitido, enquanto o segundo pediu demissão do cargo. Casares analisou o trabalho do ex-jogador do São Paulo e deu detalhes sobre a sua partida nesta segunda (01).
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO - Raí é um grande ídolo e correto. Tinha contrato até fevereiro. Decisão foi dele. Deixamos à vontade. Temos uma admiração, reconhecimento e principalmente como grande ídolo que é - afirmou Casares, que preferiu não fazer críticas diretas ao trabalho do dirigente.
Sobre a chegada de Rui Costa, anunciada na semana passada, o presidente do São Paulo afirmou que Rui sera um gerente executivo e terá o desafio de trazer jogadores respeitando a realidade orçamentária do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados