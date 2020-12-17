Casares anuncia redução de despesas no São Paulo e confirma convite a Raí

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O presidente eleito do São Paulo, Julio Casares, publicou um vídeo nas suas redes sociais em que confirma o convite realizado a Raí para que o diretor de futebol permaneça no clube até fevereiro, quando termina a atual temporada. A informação já havia sido adiantada ontem a noite, pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Uma reunião nesta sexta-feira deve definir a situação.

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- Como a notícia saiu durante a transmissão, eu quero reafirmar a vocês que no começo da semana sentei na minha casa com Raí e fiz o convite para que ele continue como diretor executivo até o final do Campeonato Brasileiro – disse Casares no comunicado.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRORaí foi duramente criticado neste ano, especialmente depois das eliminações no Campeonato Paulista, Libertadores e Sul-Americana. Porém, com o crescimento da equipe, que chegou à liderança do Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil, ele ganhou respaldo e pode permanecer até o fim do ciclo desta temporada.

As dívidas do São Paulo, de aproximadamente R$ 600 milhões, também foi abordada. Casares afirmou que iniciou diretrizes para reduzir a dívida do São Paulo assim que assumir o clube. Segundo o novo mandatário, nenhum departamento pode exceder gastos, decisão tomada em reunião antes da vitória sobre o Atlético-MG, por 3 a 0.

- Implantamos o comitê de transição, e dentre as decisões mais importantes decidimos suspender qualquer tipo de pagamento até a nossa posse, não autorizar nenhum tipo de obra, por mais simples que seja, para iniciar esse período. Estamos fazendo um raio-x para uma redução drástica nas despesas - concluiu Casares.