Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Casares anuncia redução de despesas no São Paulo e confirma convite a Raí

Em vídeo publicado nas redes sociais, presidente eleito comentou primeiros passos da transição de diretoria e confirma que pediu para o diretor de futebol ficar até fevereiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 13:26

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 13:26

Crédito: Divulgação
O presidente eleito do São Paulo, Julio Casares, publicou um vídeo nas suas redes sociais em que confirma o convite realizado a Raí para que o diretor de futebol permaneça no clube até fevereiro, quando termina a atual temporada. A informação já havia sido adiantada ontem a noite, pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Uma reunião nesta sexta-feira deve definir a situação.
Luto no esporte: veja personalidades do meio esportivo que morreram vítimas da Covid-19
- Como a notícia saiu durante a transmissão, eu quero reafirmar a vocês que no começo da semana sentei na minha casa com Raí e fiz o convite para que ele continue como diretor executivo até o final do Campeonato Brasileiro – disse Casares no comunicado.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRORaí foi duramente criticado neste ano, especialmente depois das eliminações no Campeonato Paulista, Libertadores e Sul-Americana. Porém, com o crescimento da equipe, que chegou à liderança do Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil, ele ganhou respaldo e pode permanecer até o fim do ciclo desta temporada.
As dívidas do São Paulo, de aproximadamente R$ 600 milhões, também foi abordada. Casares afirmou que iniciou diretrizes para reduzir a dívida do São Paulo assim que assumir o clube. Segundo o novo mandatário, nenhum departamento pode exceder gastos, decisão tomada em reunião antes da vitória sobre o Atlético-MG, por 3 a 0.
- Implantamos o comitê de transição, e dentre as decisões mais importantes decidimos suspender qualquer tipo de pagamento até a nossa posse, não autorizar nenhum tipo de obra, por mais simples que seja, para iniciar esse período. Estamos fazendo um raio-x para uma redução drástica nas despesas - concluiu Casares.
VEJA O VÍDEO DE CASARES NAS REDES SOCIAIS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados