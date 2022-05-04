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Casares afirma que São Paulo vai contratar Calleri, artilheiro da equipe nesta temporada

Cláusula no contrato de empréstimo do argentino diz que ao bater a meta de jogos, clube paulista precisa comprar os direitos do jogador
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Publicado em 04 de Maio de 2022 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 16:15
O atacante Jonathan Calleri será comprado pelo São Paulo, segundo admitiu o presidente do clube, Julio Casares. O argentino está emprestado pelo Deportivo Maldonado-URU, ao clube paulista até o final desta temporada.
O contrato prevê a obrigatoriedade de compra a partir do momento em que o jogador atue por pelo menos 30% dos minutos possíveis pela equipe desde sua chegada, em agosto. O valor do investimento, previsto em contrato, é de US$ 3 milhões, o equivalente a R$ 15 milhões na cotação atual.
TABELAConfira a tabela do Campeonato Brasileiro 2022
- (O São Paulo) Vai comprar o Calleri. Temos um contrato muito claro. Ele não veio na primeira oportunidade, os valores estavam distantes. Ele veio na segunda oportunidade, ainda abrindo mão de uma grande parte do salário no ano de 2021. Em 2022, houve a compensação salarial para repor uma eventual perda, com cláusulas afinadas de produtividade, que deram garantia a ele e a nós – disse o presidente do clube, em entrevista ao 'ge'.
Calleri é o atual artilheiro do Tricolor na temporada, com 13 gols, além de também ser o artilheiro isolado do Brasileirão, com cinco bolas na rede. O número de gols do camisa 9 no torneio, inclusive, é maior do que o número de jogos (quatro).
Casares não poupou elogios ao atacante são-paulino. O presidente falou sobre a "inacreditável identificação do jogador com o clube e do clube com ele".
- É um exemplo de jogador. É um centroavante que faz gol, tem uma luta muito grande, tem uma aplicação tática, outro dia fez um elogio aberto ao Rogério, e o Rogério faz dele. O comportamento é exemplar. Sinto que ele nasceu para jogar no São Paulo - finalizou o mandatário tricolor.
Calleri está perto de bater a meta de jogos, já que só em 2022 o argentino já disputou 22 dos 26 jogos do Tricolor até o momento.
Crédito: CalleriéoartilheirodoSãoPaulonatemporada,com13golsmarcados(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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