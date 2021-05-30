Casares afirma que CBF procurou Muricy no final do Brasileirão 2020; entidade confirma conversa

Crédito: Twitter/São Paulo

O coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, foi procurado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira, juntamente com o técnico Tite e o Coordenador Juninho Paulista.

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A conversa aconteceu no final do Campeonato Brasileiro de 2020, quando o São Paulo terminou a competição na quarta colocação e Muricy havia começado o trabalho na diretoria do São Paulo, a convite do presidente Julio Casares. O mandatário do Tricolor confirmou a procura.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! – O presidente da CBF, Rogério Caboclo, realmente convidou o Muricy para trabalhar na Seleção. Eu falei que não gostaria de abrir mão dele, que é um profissional sério, um patrimônio do São Paulo. E o Muricy não desejou largar esse projeto – afirmou Casares em entrevista à coluna da jornalista Monica Bergamo, na 'Folha de S. Paulo'.

Vale ressaltar que essa não foi a primeira vez que a CBF sondou Mury Ramalho para um cargo na Seleção. Em 2010, quando dirigia o Fluminense, ele foi chamado para dirigir a Canarinho, mas não aceitou.

Procurada pela reportagem do LANCE!, a CBF confirmou a conversa com Muricy e deu os motivos para que as negociações não evoluíssem. Apesar da recusa, a entidade fez questão de manter as portas abertas para Muricy.

VEJA A NOTA OFICIAL DA CBF 'A CBF confirma que, ao final do Campeonato Brasileiro, teve uma conversa inicial com o Coordenador Muricy Ramalho e o Presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, sobre uma eventual possibilidade de o profissional integrar a Comissão Técnica da Seleção Brasileira. A consulta ocorreu em absoluta sintonia com a avaliação do Coordenador Juninho Paulista e do técnico Tite.