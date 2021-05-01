Casares admite venda de jogadores do São Paulo nessa temporada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Na última sexta-feira (30), o presidente do São Paulo, Julio Casares, deu entrevista coletiva para falar dos 100 dias de gestão no Tricolor. Entre os assuntos abordados, esteve a questão financeira do Tricolor e possíveis vendas de jogadores do elenco de Crespo.

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Casares afirmou que saídas podem acontecer nesta temporada, sendo inclusive parte do orçamento previsto para esse ano. A diretoria pretende cortar cerca de 15% de gastos no departamento de futebol.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA - As vendas dos jogadores estão previstas no orçamento, e estão previstas no orçamento deste ano. O ideal é que a gente não precisasse da venda de jogador, mas acontece ou pode acontecer. Se você pegar um co-irmão, ele vem há um ou dois anos vendendo um jogador importante por ano – disse o mandatário do clube do Morumbi.

Casares exemplificou a questão com a veda do atacante Brenner ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Nesta semana, o L! mostrou quanto o São Paulo vai receber pela negociação do jovem revelado em Cotia.

- O São Paulo não vai fugir: alargamos o elenco, temos até um grupo de dois times e meio com muitos jogadores da base. Estão lá o Talles Costa, o Gabriel Sara, o Igor Gomes, o Diego Costa, o Luan, o Vitinho, o Liziero e outros que estão chegando. Com elenco largo, você pode ajustar quando a proposta é boa, como fizemos com Brenner - afirmou. Um dos atletas ventilados para sair é o meia Igor Gomes. No mês passado, o empresário do jogador, Wagner Ribeiro afirmou, em entrevista ao 'Blog do Menon', que ele pode sair em junho, na próxima janela de transferências europeias, em uma proposta que gire em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões).