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futebol

Casares admite que preço dos ingressos para São Paulo x Palmeiras podem aumentar

Presidente do Tricolor falou sobre os valores cobrados nos bilhetes, que ainda não foram anunciados...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 13:39

Publicado em 28 de Março de 2022 às 13:39

O presidente do São Paulo, Julio Casares, admitiu que os ingressos para a partida de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, podem sofrer aumentos nos preços. Vale ressaltar que os ingressos para o jogo contra o Corinthians, na semifinal do estadual, não sofreram com reajuste de preços.
- Havia pressão para aumentar o ingresso, não aumentamos e agora vamos analisar. Se houver reajuste, não será grande coisa. Torcedor tem nos apoiado, vamos tentar apenas um reajuste, principalmente um valor competitivo no setor popular para que venham ao jogo - disse Casares, após a vitória no Majestoso. Na semifinal contra o Corinthians, o ingresso mais barato foi de R$ 20 para a arquibancada popular, preço que vem sendo cobrado neste ano. Já o mais caro foi o do 'Camarote dos Ídolos', que teve custo de R$ 500. A ida da final será no Morumbi, com torcida única do São Paulo.
Crédito: Casaresadmitiuquepreçodosingressosdeveaumentar(Foto:Reprodução/YouTubeSãoPauloFC

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