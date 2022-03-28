Casares admite que preço dos ingressos para São Paulo x Palmeiras podem aumentar

O presidente do São Paulo, Julio Casares, admitiu que os ingressos para a partida de ida da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, podem sofrer aumentos nos preços. Vale ressaltar que os ingressos para o jogo contra o Corinthians, na semifinal do estadual, não sofreram com reajuste de preços.

- Havia pressão para aumentar o ingresso, não aumentamos e agora vamos analisar. Se houver reajuste, não será grande coisa. Torcedor tem nos apoiado, vamos tentar apenas um reajuste, principalmente um valor competitivo no setor popular para que venham ao jogo - disse Casares, após a vitória no Majestoso. Na semifinal contra o Corinthians, o ingresso mais barato foi de R$ 20 para a arquibancada popular, preço que vem sendo cobrado neste ano. Já o mais caro foi o do 'Camarote dos Ídolos', que teve custo de R$ 500. A ida da final será no Morumbi, com torcida única do São Paulo.