Casagrande: 'Atlético-MG é muito maior do que o tratamento que recebe da imprensa fora de Minas'

A proximidade do título Brasileiro do Atlético-MG gerou destaque além de Minas Gerais para o clube mineiro em veículos de imprensa de outros estados. O Galo recebeu muitos elogios do comentarista Casagrande, da TV Globo, no programa Arena Sportv, apresentado por André Rizek. Casão comentou sobre a representatividade do alvinegro no cenário nacional e sua relação com o clube como adversário, quando era jogador, inclusive quando era atleta da Caldense, de Poços de Caldas. -Neste período, eu enfrentei meio-campo formado por Chicão, Cerezo e Palhinha, com o ataque tendo Vaguinho, Reinaldo e Éder-disse Casão, que criticou a forma equivocada que é tratado fora de Minas mesmo sendo um gigante do futebol brasileiro. -O Atlético é um clube muito grande no futebol brasileiro, muito mais do que é tratado pela imprensa. É um clube que joguei contra, vi no Mineirão como é enfrentá-lo e o que acontece quando joga em casa. O Galo não foi campeão por muitas vezes por suas falhas, mas também por ter jogador contra grandes times. Em 1980, bateu de frente com o Flamengo, antes de dividir a seleção de 1982 com São Paulo e Flamengo. Faltou um pouco de sorte em alguns momentos, mas nos anos 1970 e 1980 tinham vários times de alto nível. O Galo é muito maior do que a imprensa fora de Minas Gerais reconhece-falou o comentarista.