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Futebol feminino

Casa nova: meia capixaba Gabi Zanotti acerta com o Corinthians

Pelo Timão, a jogadora de 32 anos vai disputar o Campeonato Brasileiro Feminino, além do Campeonato Paulista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 23:46

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 23:46

É do Timão! O Corinthians acertou nesta quinta-feira a contratação da meia capixaba Gabi Zanotti. A jogadora de 32 anos chega ao clube depois de passagem pelo futebol chinês por duas temporadas. O clube anterior foi o Jiangsu Suning. A atleta estava na fase de treinamentos com a seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, e seguiu para São Paulo para o acerto com o Timão. Lá, já vestiu a camisa 10 da equipe.
O time feminino do Corinthians retornou aos trabalhos para a temporada de 2018 no último dia 19 de janeiro. A partir deste ano, o clube deixa de fazer parceria com o Audax e passa a ter time próprio na modalidade. A decisão foi tomada em dezembro do último ano logo depois da conquista da Libertadores. Em 2019, todos os clubes que desejarem estar na Libertadores masculina precisarão ter uma equipe feminina em atividade.

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