Casa nova: meia capixaba Gabi Zanotti acerta com o Corinthians

É do Timão! O Corinthians acertou nesta quinta-feira a contratação da meia capixaba Gabi Zanotti. A jogadora de 32 anos chega ao clube depois de passagem pelo futebol chinês por duas temporadas. O clube anterior foi o Jiangsu Suning. A atleta estava na fase de treinamentos com a seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis, e seguiu para São Paulo para o acerto com o Timão. Lá, já vestiu a camisa 10 da equipe.

O time feminino do Corinthians retornou aos trabalhos para a temporada de 2018 no último dia 19 de janeiro. A partir deste ano, o clube deixa de fazer parceria com o Audax e passa a ter time próprio na modalidade. A decisão foi tomada em dezembro do último ano logo depois da conquista da Libertadores. Em 2019, todos os clubes que desejarem estar na Libertadores masculina precisarão ter uma equipe feminina em atividade.