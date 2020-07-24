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futebol

Casa de Fabinho, do Liverpool, é furtada durante comemoração do título inglês

Jogador estava no estádio do Liverpool com a família no momento do crime...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 21:27

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 21:27

Crédito: PHIL NOBLE / AFP
No meio da comemoração da conquista do Liverpool na Premier League, o brasileiro Fabinho teve um susto. Enquanto celebrava o título dos Reds, a casa do jogador foi furtada. Um carro e joias foram levados da residência do atleta, e a polícia encontrou o veículo na região de Wigan.
Segundo informações do jornal "Echo", da cidade de Liverpool, o furto aconteceu entre a tarde de quarta e a madrugada desta quinta-feira. Na hora da ocorrência, Fabinho e sua família estavam no Anfield Road.
A celebração do primeiro título do Liverpool na era moderna do Campeonato Inglês aconteceu apenas para jogadores, funcionários do clube e familiares, já que determinações das autoridades ainda impedem aglomerações em virtude da pandemia de coronavírus.

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