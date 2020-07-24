Casa de Fabinho, do Liverpool, é furtada durante comemoração do título inglês

Crédito: PHIL NOBLE / AFP

No meio da comemoração da conquista do Liverpool na Premier League, o brasileiro Fabinho teve um susto. Enquanto celebrava o título dos Reds, a casa do jogador foi furtada. Um carro e joias foram levados da residência do atleta, e a polícia encontrou o veículo na região de Wigan.

Segundo informações do jornal "Echo", da cidade de Liverpool, o furto aconteceu entre a tarde de quarta e a madrugada desta quinta-feira. Na hora da ocorrência, Fabinho e sua família estavam no Anfield Road.