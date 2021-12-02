Casa cheia! Torcida do Ceará vai marcar presença em duelo contra o América-MG

O próximo domingo será importantíssimo para o Ceará. Na briga pela Libertadores da América, o Vozão encara o América-MG.

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O jogo será realizado no Castelão e a torcida vai marcar presença. Até o momento, 45 mil pessoas são esperadas para empurrar o time de Tiago Nunes.

Confronto direto

Ambos estão com 49 pontos, mas o Coelho tem a vantagem nos critérios de desempate e por isso está na zona de classificação da Libertadores.

Sendo assim, caso deseje participar do torneio continental, o Alvinegro precisa somar os três pontos de qualquer maneira.