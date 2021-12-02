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Casa cheia! Torcida do Ceará vai marcar presença em duelo contra o América-MG

Expectativa é que o estádio receba 45 mil pessoas para acompanhar o Vozão diante do Coelho...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 18:21

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:21

O próximo domingo será importantíssimo para o Ceará. Na briga pela Libertadores da América, o Vozão encara o América-MG.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O jogo será realizado no Castelão e a torcida vai marcar presença. Até o momento, 45 mil pessoas são esperadas para empurrar o time de Tiago Nunes.
Confronto direto
Ambos estão com 49 pontos, mas o Coelho tem a vantagem nos critérios de desempate e por isso está na zona de classificação da Libertadores.
Sendo assim, caso deseje participar do torneio continental, o Alvinegro precisa somar os três pontos de qualquer maneira.
Crédito: (Foto:Divulgação/Ceará

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