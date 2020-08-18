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Cartola FC: flaseleçãoO vence a 3ª rodada da Liga Rede Gazeta

Cartoleiro Leandro Antonio mitou, ultrapassando os 120 pontos. Confira o TOP 5 da rodada e os primeiros colocados na classificação geral

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 14:11
flaseleçãoO foi o vencedor da 3ª rodada do Cartola FC na liga Rede Gazeta
flaseleçãoO foi o vencedor da 3ª rodada do Cartola FC na liga Rede Gazeta Crédito: Reproduçao/Cartola FC
A experiência muitas vezes dita o mercado e garante bons desempenhos. Enquanto muita gente está entrando no Cartola FC pela primeira vez neste ano, o cartoleiro Leandro Antonio, que participa desde 2015 "deu aula" e mitou nessa 3ª rodada da Liga Rede Gazeta. Com 125.88, o time "flaseleçãoO" ficou na frente de todos os outros integrantes, garantindo a ponta.
Na escalação, vários jogadores que marcaram gols e deram assistências, como Marrony (Atlético-MG), que fez 19.70, e Arrascaeta (Flamengo), que marcou 18.70, além do capitão Marinho (Santos), que deu a Leandro Antonio 46.00 pontos (23.00 da atuação e mais 23.00 pontos da dobra).

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Escalação do flaseleçãoO
Escalação do flaseleçãoO Crédito: Reproduçao/Cartola FC
Os destaques negativos na equipe flaseleçãoO foram dois jogadores do Palmeiras: o centroavante Luiz Adriano, com apenas 2.80, e o meia Zé Rafael, que fez míseros 1.40 pontos. Mas convenhamos que é melhor que negativar, né? Outros destaques do flaseleçãoO foram o lateral-esquerdo Juninho Capixaba (Bahia), e o zagueiro Pedro Geromel (Grêmio), ambos com 7.10 pontos. 
No TOP 5 desta 3ª rodada da Liga Rede Gazeta ainda tivemos os cartoleiros Thiago Demuner (GLORIOSO DA ROÇA F.R.) - 2º com 121.28; Rafael Ramos (Miteiro7FC) - em 3º com 120.43; Rodrigo (Neny2018) - 4º lugar com 119.21; e Caio Marcel (Joga Ond2010) - em 5º com 116.88.
E na classificação geral, a liderança segue com o cartoleiro Fernando Yamane, dono do time "YAMIToOoOo" F.C.", com um total de 260.04. Em 2º lugar está Mateus Pimentel, com a equipe "CariocadoCurralinho", que tem 246.56. Na 3ª posição vem o cartoleiro Devair, com o "devair2905" com 244.22. Em 4º está José Diego, com o time "Ragnarökr" que tem 242.25. E por fim, em 5º lugar ficou o Guilherme Neves com o time "BichãoMemo F.C.", com 241.88.

PARTICIPE DA LIGA REDE GAZETA

Liga Rede Gazeta no Cartola FC
Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Reproduçao/Cartola FC
A Liga Rede Gazeta já passou dos mil integrantes. Para participar é fácil, basta se cadastrar no site do Cartola FC e procurar pela Liga Rede Gazeta, que é uma liga clássica e aberta. O mercado ainda está disponível para fazer as escalações da 4ª rodada do Brasileirão.

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