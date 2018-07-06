Carro de Lucas Paquetá pega fogo, mas jogador passa bem

Land Rover do jogador pegou fogo Crédito: Reprodução/Twitter

O meia-atacante Lucas Paquetá passou por um grande susto na manhã desta sexta-feira (6), antes do treino do Flamengo. A caminho do Ninho do Urubu, o carro do jogador pegou fogo. No entanto, o jovem não sofreu qualquer ferimento e treinou normalmente com o restante do elenco.

Torcedores, que passaram pelo local, divulgaram imagens pelas redes sociais que mostram o veículo, uma Land Rover, completamente destruído pelas altas chamas.

O jogador saiu do veículo a tempo Crédito: Reprodução/Twitter

Conforme a assessoria de imprensa do clube, Paquetá estava a menos de cinco minutos do CT quando notou uma fumaça saindo do carro. O jovem achou que o problema estava em um caminhão que logo a sua frente. Mas percebeu que a fumaça aumentou e viu o fogo, no mesmo momento em que acendeu a luz no painel do carro do motor.