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Susto

Carro de Lucas Paquetá pega fogo, mas jogador passa bem

O meia-atacante não sofreu qualquer ferimento e treinou normalmente com o elenco

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 14:13
Land Rover do jogador pegou fogo Crédito: Reprodução/Twitter
O meia-atacante Lucas Paquetá passou por um grande susto na manhã desta sexta-feira (6), antes do treino do Flamengo. A caminho do Ninho do Urubu, o carro do jogador pegou fogo. No entanto, o jovem não sofreu qualquer ferimento e treinou normalmente com o restante do elenco.
Torcedores, que passaram pelo local, divulgaram imagens pelas redes sociais que mostram o veículo, uma Land Rover, completamente destruído pelas altas chamas.
O jogador saiu do veículo a tempo Crédito: Reprodução/Twitter
Conforme a assessoria de imprensa do clube, Paquetá estava a menos de cinco minutos do CT quando notou uma fumaça saindo do carro. O jovem achou que o problema estava em um caminhão que logo a sua frente. Mas percebeu que a fumaça aumentou e viu o fogo, no mesmo momento em que acendeu a luz no painel do carro do motor.
Paquetá parou o veículo e atravessou a rua. Cinco minutos depois, o mesmo foi tomado pelas chamas. O jovem estava sozinho no momento, mas, por sorte, não se feriu.

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