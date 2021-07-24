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Carro de Hernán Crespo e costume europeu; São Paulo estabelece parceria com marca de carros

O Tricolor tem parceria com a Volvo, mas, mesmo que seja comum ver times estrangeiros  parceiros de marcas de carros, o vínculo do Tricolor com a marca sueca deve ser diferente...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 08:00
Crédito: Reprodução/ Twitter
O São Paulo anunciou, na última sexta-feira (23), uma parceria com a Volvo Cars Brasil. Em uma colaboração para promover o uso de carros elétricos ou híbridos no Brasil, a parceria com a empresa automobilística, tipo de parceria muito comum no futebol europeu, relembrou um episódio envolvendo o treinador do São Paulo, Hernán Crespo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Em sua chegada ao São Paulo, circulou na internet uma foto de Hernán Crespo com seu carro. O modelo não fica claro na foto, mas trata-se de um carro da Volvo, que, meses depois, fechou parceria com o clube.
Embora inusitada, a parceria com uma marca de carros é comum no futebol estrangeiro. No Brasil, por sua vez, empresas automobilísticas já patrocinaram diversos clubes, mas não é esse o tipo de vínculo que o Tricolor possui com a empresa sueca.
Na Europa, mesmo quando não são as patrocinadoras máster, marcas de carros costumam estabelecer parcerias com time. O maior exemplo é a Audi, empresa alemã que realiza anualmente a Audi Cup, envolvendo times que possuem parceria com a marca. Esse ano, por exemplo, o torneio reunirá o Real Madrid e o UD Deportiva Melilla, da Espanha, o Bayern de Munique, da Alemanha, e o Fenerbahçe, da Turquia.
O próprio São Paulo já participou de uma das edições do torneio, em 2013. Na ocasião, o Tricolor chegou a enfrentar o Bayern de Munique, na Allianz Arena. O jogo terminou em 2 a 0 para os alemães.
Entretanto, não há nenhuma projeção de que alguma ação desse tipo seja promovida em parceria com a Volvo. A colaboração da marca para o clube é a promoção de ações, promoções e benefícios para os sócios torcedores, os associados e os funcionários do Tricolor.Recentemente, porém, o São Paulo anunciou seu novo patrocinador máster, o Sportsbet.io. Essa parceria, sim, pode acabar rendendo algum jogo festivo do Tricolor com os outros times associados à marca: o Arsenal e o Southampton, da Inglaterra e o Flamengo.
Além do patrocínio da Sportsbet.io, o São Paulo anunciou, também, uma parceria com a VR Collezioni para a elaboração de trajes de luxo para as viagens do time em jogos importantes, como mata-matas e clássicos.

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