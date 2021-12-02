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Carreata e show com Bell Marques estão na programação para celebrar o título Brasileiro do Galo

O clube já está preparando a festa caso a taça seja confirmada diante do Bahia, nesta quinta-feira, em Salvador...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 16:40

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 16:40

Caso o título Brasileiro do Atlético-MG for confirmado nesta quinta-feira, 2 de dezembro, após o jogo com o Bahia, a festa com o seu torcedor já tem um roteiro. O clube mineiro um retorno rápido de Salvador para cair nos braços da Massa. Um avião foi fretado para trazer toda a delegação para a capital mineira logo após o jogo, algo que acontecerá mesmo se o titulo não for confirmado. Com a taça na mão, uma carreata será realizada com viaturas do Corpo de Bombeiros da Avenida Antônio Carlos até a Praça 7, no centro da cidade, onde haverá a celebração com a torcida. No local, um show com o cantor de axé Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, está previso para animar e comemorar o título, depois de 50 anos.
Crédito: UmeventonaprincipalpraçadeBHestásendopreparadopeloclubealvinegro-(PedroSouza/Atlético

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