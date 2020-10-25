Carrasco, Vardy entra no segundo tempo e marca o único gol da vitória do Leicester sobre o Arsenal

O carrasco foi o mesmo na vitória do Leicester sobre o Arsenal pela sexta rodada da Premier League. Neste domingo (25), Jamie Vardy entrou aos 15 minutos do segundo tempo para marcar o único gol dos Foxes, que venceram fora de casa.CARRASCOCom o gol de hoje, Jamie Vardy chegou aos 11 gols contra o Arsenal pela Premier League. O atacante inglês precisou de apenas 20 minutos para balançar as redes.
CHANCES PERDIDASO Arsenal criou, mas desperdiçou muitas oportunidades. Além das chances perdidas dentro de campo, os Gunners poderiam ter entrado no G4 da Premier League em caso de vitória.
APAGADOJogando pelos lados do campo, Aubameyang teve uma atuação discreta. Quem jogou centralizado foi Lacazette, que também não conseguiu fazer uma boa partida.