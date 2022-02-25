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futebol

Carrasco do Grêmio, Gustavo Maia fica de fora do Gre-Nal

Com bom retrospecto nas categorias de base, o camisa 77 tem 100% de aproveitamento contra o Tricolor Gaúcho mas não é relacionado por Medina...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 16:34
No Inter desde agosto, Gustavo Maia estava cotado para voltar a ser relacionado no Gre-Nal 435, que acontecerá neste sábado. Poderia ser a primeira vez em que o atacante entraria em campo no clássico gaúcho desde que chegou ao Colorado.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Com boas atuações em todas as vezes que esteve em campo na temporada passada, o atual camisa 77 tem em seu currículo uma marca muito apreciada pelo torcedor colorado, é Carrasco do Tricolor Gaúcho desde as categorias de base quando ainda atuava pelo São Paulo.
Enfrentando o maior rival do Colorado em três oportunidades por torneios inferiores, o atacante marcou cinco gols e concedeu uma assistência. O primeiro encontro com o Grêmio aconteceu na Copa Votorantim Sub-15 de 2016, quando foi campeão pelo time paulista e marcou três vezes no duelo de tricolores. Dois anos depois, eliminou o rival da Taça BH após marcar dois gols e conceder uma assistência. No terceiro encontro, atuou por poucos minutos ao entrar na segunda etapa da partida.
Ainda que pouco utilizado pelo ex-técnico Aguirre na temporada passada, o camisa 77 foi um dos atletas do time com mais finalizações no gol por partida, além de obter 100% dos dribles certos. Aos 21 anos, o atleta ficou à disposição nas últimas 3 partidas do Internacional, mas não foi relacionado por opção técnica, o que gerou desconforto na torcida pelas redes sociais. Medina havia comunicado que os 22 escolhidos para o Gre-Nal seriam definidos pelo desempenho no treino da semana, e Maia segue sendo destaque nas atividades.
Crédito: AtacantefezseuprimeirogolcomacamisadoColoradonatemporadapassada(Divulgação/Internacional

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