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Carrasco de rivais e gols no Morumbi: Calleri corresponde às expectativas no São Paulo

Atacante argentino já marcou em dois clássicos desde o seu retorno e em casa, tem média de três gols em três partidas, ajudando o Tricolor na recuperação no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 07:00

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 07:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atacante Jonathan Calleri, que retornou ao São Paulo nesta temporada, vem correspondendo às expectativas com gols em clássicos e sendo decisivo no Morumbi neste Campeonato Brasileiro. Desde a sua reestreia, na vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1, em setembro, Calleri disputou oito partidas, mas somente quatro como titular. Nessas partidas que entrou desde o começo do jogo, o argentino deixou sua marca em três delas: nos empates diante de Santos e Ceará, ambos por 1 a 1 e na vitória contra o Corinthians, por 1 a 0.
A única partida que ele não marcou começando como titular foi no empate sem gols contra o Cuiabá. Vale ressaltar que todos os gols do atacante nessa temporada foram marcados no Morumbi. Em jogos fora de casa, Calleri teve chances de marcar, mas não conseguiu aproveitá-las.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiO atacante argentino também chama a atenção pelo bom aproveitamento nos clássicos, marcando nos dois que disputou desde o seu retorno. Diante do Santos, fez de pênalti o gol de empate e contra o Corinthians, aproveitou cruzamento para marcar o tento da vitória.
No entanto, nem tudo são flores. Calleri saiu lesionado com dores na coxa e será avaliado pelo departamento médico, podendo ser desfalque do Tricolor nas próximas partidas. Sendo assim, o grito de 'Toca no Calleri que é gol', pode demorar um pouco mais para sair da garganta dos torcedores.

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