Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Carrasco da Seleção, ex-Botafogo... Conheça o primeiro clube dos EUA a jogar o Mundial de Clubes
futebol

Carrasco da Seleção, ex-Botafogo... Conheça o primeiro clube dos EUA a jogar o Mundial de Clubes

Seattle Sounders, que disputa a MLS, venceu a Liga dos Campeões da Concacaf após bater o mexicano Pumas nesta quartqa-feira...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:25
O Seattle Sounders bateu o Pumas, do México, nesta quarta-feira e se tornou campeão da Concachampions, a Liga dos Campeões da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe). O título vem junto com uma marca histórica, pois será o primeiro time dos Estados Unidos a disputar o Mundial de Clubes. O LANCE! traz algumas curiosidades sobre o clube da terra do Tio Sam, que conta com velhos conhecidos dos brasileiros.HISTÓRIAO Seattle Sounders foi fundado em 2007 e passou a jogar a Major League Soccer (MLS) somente em 2009. É um ‘clube fênix’, pois utilizou do mesmo nome de outro time que foi extinto. Além do título da Concachampions, o Seattle tem dois títulos da MLS e quatro US Open Cup.
BOTAFOGOA equipe do Seattle Sounders conta com dois jogadores ex-Botafogo: os meias Lodeiro e João Paulo. O uruguaio, que também já defendeu o Corinthians, está no clube desde 2016, é capitão da equipe e marcou um gol na final da Concachampions. Enquanto João Paulo chegou em 2020, justamente após sair do Alvinegro.
EX-GRÊMIOOutro jogador com passagem no futebol brasileiro e que atua pelo clube é o ponta Léo Chu. O jovem de 22 anos foi revelado nas categorias de base do Grêmio e teve uma boa passagem pelo Ceará, em 2021.
CARRASCO DA SELEÇÃOO ataque do Seattle Sounders conta com o peruano Raúl Ruidíaz. O jogador tem uma história polêmica envolvendo a Seleção Brasileira. Mesmo com passagem no Coritiba, ele ficou marcado no Brasil após marcar um gol de mão que resultou na eliminação da Seleção da Copa América de 2016 e na demissão do técnico Dunga do cargo.Lodeiro, uruguaio capitão do Seattle Sounders (Divulgação/Lodeiro)EX-ARSENAL​O ídolo do Arsenal, que conquistou duas Premier League e três Copa da Inglaterra, também passou pelo Seattle Sounders. Em 2009, Ljungberg foi um dos destaques da equipe na conquista de sua primeira US Open Cup.
DONOS DO CLUBEO proprietário maioritário do clube é o produtor de Hollywood Joe Roth. O cineasta produziu filmes como "Malévola", "Alice Através do Espelho" e "Os Esquecidos". E como sócio minoritário tem Paul Allen, co-fundador da Microsoft e proprietário da equipe de futebol americano Seattle Seahawks e da equipe da NBA Portland Trail Blazers.
> City segue sem Champions: listamos 14 clubes tradicionais que nunca levaram a competição
Crédito: SeattleSoundersécampeãodaConcachampions(Foto:Divulgação/SeattleSounders

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados