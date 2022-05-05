Carrasco da Seleção, ex-Botafogo... Conheça o primeiro clube dos EUA a jogar o Mundial de Clubes

O Seattle Sounders bateu o Pumas, do México, nesta quarta-feira e se tornou campeão da Concachampions, a Liga dos Campeões da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe). O título vem junto com uma marca histórica, pois será o primeiro time dos Estados Unidos a disputar o Mundial de Clubes. O LANCE! traz algumas curiosidades sobre o clube da terra do Tio Sam, que conta com velhos conhecidos dos brasileiros.HISTÓRIAO Seattle Sounders foi fundado em 2007 e passou a jogar a Major League Soccer (MLS) somente em 2009. É um ‘clube fênix’, pois utilizou do mesmo nome de outro time que foi extinto. Além do título da Concachampions, o Seattle tem dois títulos da MLS e quatro US Open Cup.

BOTAFOGOA equipe do Seattle Sounders conta com dois jogadores ex-Botafogo: os meias Lodeiro e João Paulo. O uruguaio, que também já defendeu o Corinthians, está no clube desde 2016, é capitão da equipe e marcou um gol na final da Concachampions. Enquanto João Paulo chegou em 2020, justamente após sair do Alvinegro.

EX-GRÊMIOOutro jogador com passagem no futebol brasileiro e que atua pelo clube é o ponta Léo Chu. O jovem de 22 anos foi revelado nas categorias de base do Grêmio e teve uma boa passagem pelo Ceará, em 2021.

CARRASCO DA SELEÇÃOO ataque do Seattle Sounders conta com o peruano Raúl Ruidíaz. O jogador tem uma história polêmica envolvendo a Seleção Brasileira. Mesmo com passagem no Coritiba, ele ficou marcado no Brasil após marcar um gol de mão que resultou na eliminação da Seleção da Copa América de 2016 e na demissão do técnico Dunga do cargo.Lodeiro, uruguaio capitão do Seattle Sounders (Divulgação/Lodeiro)EX-ARSENAL​O ídolo do Arsenal, que conquistou duas Premier League e três Copa da Inglaterra, também passou pelo Seattle Sounders. Em 2009, Ljungberg foi um dos destaques da equipe na conquista de sua primeira US Open Cup.

DONOS DO CLUBEO proprietário maioritário do clube é o produtor de Hollywood Joe Roth. O cineasta produziu filmes como "Malévola", "Alice Através do Espelho" e "Os Esquecidos". E como sócio minoritário tem Paul Allen, co-fundador da Microsoft e proprietário da equipe de futebol americano Seattle Seahawks e da equipe da NBA Portland Trail Blazers.

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