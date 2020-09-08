Carrasco assina com o Atlético de Madrid por quatro anos

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Yannick Carrasco é jogador do Atlético de Madrid em definitivo. Nesta terça-feira (8), o clube espanhol informou em comunicado oficial que chegou a um acordo com o Dalian Professional FC e o belga assinou por quatro anos.

O jogador estava emprestado ao Atlético de Madrid na última temporada. Carrasco já passou pelo Atlético de Madrid entre 2015 e 2018, atuando em 124 partidas.