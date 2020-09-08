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Carrasco assina com o Atlético de Madrid por quatro anos

Clube espanhol chegou a um acordo com o Dalian Professional FC pelo belga...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 12:34

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 12:34
Crédito: AFP
Yannick Carrasco é jogador do Atlético de Madrid em definitivo. Nesta terça-feira (8), o clube espanhol informou em comunicado oficial que chegou a um acordo com o Dalian Professional FC e o belga assinou por quatro anos.
O jogador estava emprestado ao Atlético de Madrid na última temporada. Carrasco já passou pelo Atlético de Madrid entre 2015 e 2018, atuando em 124 partidas.
Na última temporada a serviço do Atlético de Madrid, Carrasco atuou em 16 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

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