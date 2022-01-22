Carpina e Perri brilham, Náutico bate Íbis e estreia com vitória no Pernambucano 2022

Neste sábado (22), o Náutico contou com dois gols de Carpina, um de Júlio e de grandes defesas de Lucas Perri para vencer o Íbis por 3 a 0, na estreia do Campeonato Pernambucano 2022.

O Timbu conquistou seus três primeiros pontos na competição e agora encara o Sete de Setembro, no próximo dia 1 de fevereiro, fora de casa, pelo Pernambucano. Enquanto isso, entra em campo na terça-feira (25), pela Copa do Nordeste diante o Campinense. Já o Íbis, duela no domingo (30), contra o Salgueiro, sob seus domínios.CARPINA E LUCAS PERRI BRILHAM!O Náutico começou o primeiro tempo melhor e abriu o placar logo aos 11 minutos de partida. Rhaldney começou a jogada com passe de trivela, Júnior Tavares ajeitou para Carpina, que bateu forte de fora da área e fez um golaço.

Após boa triangulação envolvendo Júnior Tavares e Vargas, o camisa 10 ajeitou de calcanhar e Carpina marcou mais uma vez.

Logo depois, Júnior Tavares cobrou falta de canhota com perigo e a bola pegou na trave. A primeira oportunidade do Íbis surgiu aos 31', Rosivaldo conduziu a bola pela direita e bateu cruzado para boa defesa de Lucas Perri. No fim da primeira etapa, Will acertou lindo arremate para nova boa intervenção do goleiro.

PRA MATAR! A segunda etapa foi mais calma, com mais controle da posse de bola nos pés do Náutico, mas sem perigo. A primeira boa oportunidade surgiu do Íbis, com Will acertando belo chute de fora da área, na trave. Na reta final, Júlio fez o terceiro gol do Timbu. FICHA TÉCNICA DA PARTIDANáutico 3 x 0 ÍbisLocal: Estádio dos Aflitos, Recife-PEData/horário: 22 de janeiro de 2022; às 16h30 (horário de Brasília) Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE) Assistente 1: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) Assistente 2: Daniele de Andrade Felipe (PE) Quarto árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)Gols marcados: Carpina (11'/1T) (1-0), Carpina (16'/2T) (2-0), Júlio (43'/2T) (3-0)Cartões amarelos: Vitor Damasceno (Íbis)

NÁUTICO: Lucas Perri; Hereda, João Paulo (Rafael Ribeiro 16'/2T), Camutanga e Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney (Thássio 27'/2T) e Vargas (Kayon 22'/2T); Ewandro (Wagninho 27'/2T), Carpina e Álvaro (Júlio 15'/2T). Técnico Hélio dos Anjos.

ÍBIS: Lucas Peixe; Thyego, Oseas, Will e Vitor Damasceno; Celestino (Matheus Conde 12'/2T) Matheusinho (Gustavo Delegado 34'/2T), Roberto (Guilherme Rodrigues 34'/2T) e Felipe Almeida (Pablo Vinícius 12'/2T); Rosivaldo e Kelven (Gabriel Henrique 23'/2T). Técnico: Carlos Alberto.