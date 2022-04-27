Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Caro? Balanço financeiro do São Paulo diz que Rigoni custou R$ 22,6 mi ao clube

Antes destaque do time, argentino está em má fase sob o comando de Rogério Ceni...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 19:27

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:27

O São Paulo divulgou o balanço financeiro do clube no último ano. Entre os dados, um chama atenção: o valor de R$ 22,6 milhões referentes a contratação do atacante Emiliano Rigoni, que veio do Elche-ESP no meio da última temporada. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
TABELA> Veja tabela do Sul-Americana e simule os próximos jogos
O montante coloca o argentino como um dos jogadores mais caros da história são-paulina. Para se ter uma ideia, Pablo, que ocupa o posto de reforço mais caro do São Paulo, custou R$ 26,5 milhões em 2018.
Rigoni chegou com um contrato de três temporadas com possível prorrogação de mais um. Pedido de Crespo, ele foi destaque do time em seu início. No último ano, fez 11 gols e deu seis assistências em 38 partidas. No entanto, seu rendimento caiu drasticamente desde a chegada de Ceni.Em 2022, ele entrou em campo 17 vezes e marcou dois gols, dando ainda outras duas assistências.
Crédito: BalançomostraqueSãoPaulogastouR$22,6milhõesemRigoni(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados