Caro? Balanço financeiro do São Paulo diz que Rigoni custou R$ 22,6 mi ao clube

O São Paulo divulgou o balanço financeiro do clube no último ano. Entre os dados, um chama atenção: o valor de R$ 22,6 milhões referentes a contratação do atacante Emiliano Rigoni, que veio do Elche-ESP no meio da última temporada. GALERIA> De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia

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O montante coloca o argentino como um dos jogadores mais caros da história são-paulina. Para se ter uma ideia, Pablo, que ocupa o posto de reforço mais caro do São Paulo, custou R$ 26,5 milhões em 2018.

Rigoni chegou com um contrato de três temporadas com possível prorrogação de mais um. Pedido de Crespo, ele foi destaque do time em seu início. No último ano, fez 11 gols e deu seis assistências em 38 partidas. No entanto, seu rendimento caiu drasticamente desde a chegada de Ceni.Em 2022, ele entrou em campo 17 vezes e marcou dois gols, dando ainda outras duas assistências.